„Mit den vier alten 80 Meter hohen Anlagen könnten wir auch weiterhin leben“, sagen Alexander Klimmer und seine Frau Eva. „Wir sind keine Gegner von Windkraft oder Energiewende, aber die Richtung ist falsch. Dass wir fossile Energien ersetzen müssen, wissen wir seit den 70er Jahren, aber auch die letzten Jahre seit Rio und Paris wurden von der Politik verschlafen.“ Dafür solle jetzt im Hauruck-Verfahren die Landschaft verschandelt und „dieser Teil der Insel von der touristischen Entwicklung ausgeschlossen“ werden.

„Wir sind wahrscheinlich die am meisten betroffenen Anwohner“, sagt Klimmer, der nicht zuletzt auch einen Wertverlust seines Grundstücks befürchtet. Mitte der Neunzigerjahre kam der freiberufliche Architekt aus Freiburg nach Rügen. Vor sieben Jahren kaufte das Paar dann das ehemalige Landarbeiter-Haus von Frankenthal, das einst zum Gut gehörte. Seither hat Alexander Klimmer viel Zeit und Energie eingesetzt, um es auszubauen. Für den Transport der dafür benötigten Baumaterialien hat er eigens einen schweren „Robust-Pick-up“ angeschafft. Gemeinsam mit einigen anderen Bewohnern von Frankenthal und Umgebung nahmen die Klimmers daher an der vergangenen Sitzung des Bauausschusses der Gemeinde Rambin teil, wo Vertreter des Vorhabens – wie zuvor bereits in Samtens und Poseritz – ihr Projekt vorstellten.

Bedarf an erneuerbarer Energie allein ist riesig

Ewald Fiedler, Geschäftsführer der Brokser Beratungs- und VerwaltungsAgentur GmbH (BBVA) in Bruchhausen-Vilsen betreibt bereits seit 1999 die vier Windenergieanlagen (WEA) in Frankenthal. „Nach 22 Jahren hatten wir den Eindruck, dass die Anlagen akzeptiert sind“, sagt Fiedler. Jetzt habe man mit der Agrarprodukte Poseritz GmbH und dem Landwirtschaftsbetrieb Poseritz GmbH – beide im Eigentum von Landwirt Maik Zilian – zwei neue Partner im Boot. Daher möchte das Unternehmen die alten Anlagen gern zurückbauen und auf einem 60 Hektar großen benachbarten Areal zwischen Frankenthal und Datzow sechs 200 Meter hohe Anlagen errichten. „Die werden wesentlich größer und weithin sichtbar sein“, räumt Fiedler ein. Aber mit der Entwicklung zu einer CO2 -freien Gesellschaft werde der Bedarf an Strom eben rasant zunehmen. „Wir haben den Kohleausstieg vor der Brust und wollen dennoch das 1,5-Grad-Ziel erreichen. Der Bedarf an erneuerbarer Energie allein für Wärmeerzeugung und Mobilität ist daher riesig.“ Mit den Anlagen ließen sich jährlich bis zu 80 000 Tonnen CO2 einsparen.

„Das ist erst mal eine Projektidee“, ergänzt Hans-Peter Moser, der als Projektentwickler bei der Husumer WKN tätig ist, welche die Anlagen errichten soll. „Solange das Windeignungsgebiet noch nicht im Planungsgebiet ausgewiesen ist, können wir gar nichts machen.“ Der größte Teil der dafür benötigten Flächen zählt zum Gebiet der Gemeinde Samtens. Deren Bürgermeisterin Karin Wodrich sieht erst einmal keinen Handlungsbedarf: „Wir haben vor zwanzig Jahren den F-Plan ohne Windenergieanlagen aufgestellt und haben nicht vor, das zu ändern.“ Auf der Rambiner Sitzung ließ Bürgermeister Andreas Klug wegen der regen Bürgerbeteiligung ausnahmsweise eine Diskussion zu. „Wir wollen nicht an den Bürgern vorbei entscheiden.“ Absichten, die Windenergieanlagen zu ertüchtigen, habe es bereits vor Jahren gegeben „und da gab es weder Atom- noch Kohleausstieg“. Trotzdem wäre das Thema heute „spannungsgeladen“.

Wiedervernässung von Mooren besser als Erneuerbare Energien?

„Wie viel Geld die Gemeinde Samtens an Gewerbesteuern und Sponsoring in der Vergangenheit durch die vier Anlagen eingenommen habe, wollte Anwohnerin Elke Neugebauer wissen. Rund 15 000 Euro pro Jahr und Anlage seien das gewesen, so Fiedler. „Mit den bisherigen kleinen Anlagen waren die Erträge kleiner als erwartet.“ Künftig aber könnten die Steuern zwischen dem Ort der Stromerzeugung (70%) und dem Unternehmenssitz (30%) aufgeteilt werden. Bis zu 240 000 Euro könnten mit den größeren Anlagen jährlich an die betroffenen Gemeinden fließen. Hinzu kämen Ausgleichsmaßnahmen im Naturschutz. Darunter könnten beispielsweise auch Rückbau und Entsiegelung alter Stallanlagen fallen, so Fiedler.

Die bisherigen Anlagen von Frankenthal sind lediglich 80 Meter hoch. Quelle: Uwe Driest

Sebastian van Schie, Mitglied der Grünen der Insel, sprach für eine Initiative gegen Windenergieanlagen. Er monierte, dass die neuen Anlagen höher würden, als die Pylone der Rügenbrücke und damit ein „silhouettenbildendes Bauwerk“ darstellten, das 40 Kilometer weit zu sehen wäre. Angst vor Klimafolgen zu schüren, findet er „perfide“, da der Anstieg des Meeresspiegels allenfalls einen halben Meter betragen werde. Außerdem könne durch die Wiedervernässung von Mooren ein Vielfaches von dem an CO2 reduziert werden, das durch die Windenergieanlagen möglich wäre.

Planungsverband entscheidet im März

Ohne einen Ausbau der erneuerbaren Energien seien die Klimaziele nicht zu erreichen, hielt Hans-Peter Moser der Darstellung entgegen. Und bisher sei in Deutschland nicht einmal ein Prozent der Fläche als Eignungsgebiete ausgewiesen. Die Ampel-Koalition aber habe angekündigt, diesen Anteil mindestens verdoppeln zu wollen. Diesen Wert habe Schleswig-Holstein bereits heute erreicht. In MV dagegen wären es 0,87 Prozent und in der Planungsregion Vorpommern sogar nur 0,73 Prozent. Davon der größere Anteil im Landkreis Vorpommern-Greifswald (1,11 Prozent). Der Landkreis Vorpommern-Rügen rangiere mit lediglich 0,26 Prozent weit abgeschlagen als Schlusslicht.

Daher haben die Betreiber schon einmal beim Regionalen Planungsverband in Greifswald für ihr Projekt angefragt. Zum laufenden Verfahren möchte sich Amtsleiter Roland Wenk nicht äußern. „Ich glaube aber schon, dass die Vorgaben der neuen Bundesregierung auch in unserem Planungsgebiet eine Wirkung entfalten werden“, so Wenk. Der Verband legt derzeit neue Gebiete fest, um Anfang März über den Regionalen Entwicklungsplan zu entscheiden.

Von Uwe Driest