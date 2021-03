Bergen

Nach den Pannen bei der Belieferung der Insel Rügen mit Corona-Schnelltests kommt jetzt Bewegung in die Sache. In zwei Apotheken wurden kleine Schnelltestzentren eingerichtet. In der Rugard-Apotheke in Bergen und in der Baltic-Apotheke in Sassnitz können sich alle Menschen ein Mal in der Woche kostenlos testen lassen. Eine telefonische Anmeldung (Baltic: 038392/23166, Rugard: 03838 /80340) ist allerdings erforderlich, weil die Tests nur in bestimmten Zeiten durchgeführt werden. Auch das IMD-Labor plant in den kommenden Tagen mit kostenfreien Schnelltests an den Start zu gehen. Bislang waren hier nur PCR-Tests möglich, die bei Patienten mit Corona-Verdacht verwendet werden.

Das Prozedere bei den Schnelltests in Apotheken sei einfach, erklärt Axel Poggendorf, Inhaber der Rugard Apotheke. „Zunächst füllt der oder diejenige einen Informationsbogen aus, mit Adresse und Kontaktdaten. Dann gibt es eine kleine Einweisung, die Probe wird entnommen und 15 Minuten später bekommt man das Testergebnis.“ Ein Raum im Untergeschoss wurde in der Rugard-Apotheke zum Mini-Testzentrum umgestaltet. Die Mitarbeiter sind geschult und in Schutzkleidung unterwegs, alles wirkt professionell und routiniert.

Vorbereitung Corona-Test Quelle: Anne ziebarth

„Nichts, wovor man Angst haben muss“

Ein bisschen nervös seien viele trotzdem, beschreibt Apothekenmitarbeiterin Katharina, die an diesem Tag für die Tests zuständig ist. An diesem Nachmittag ist das Ehepaar Sommer gekommen, um sich testen zu lassen. Das Stäbchen wird doch ziemlich tief in die Nase eingeführt, bei der 88-Jährigen Ursula Sommer kullert ein Tränchen über die Wange – eine Reaktion auf die Reizung der Nasenschleimhaut im oberen Bereich.

War es schlimm? „Ach was“, winkt Gottfried Sommer ab. „Das juckt ein bisschen. Nichts, wovor man Angst haben muss.“ Nach einer Viertelstunde dann das Ergebnis: Beide sind negativ, haben also keine Corona-Infektion. „Schön“, freut sich der 86-Jährige. „Das ist ja immer so eine Sache mit der Bedeutung von positiv und negativ heutzutage.“ Beide bekommen ein Dokument über das negative Testergebnis und können damit in den kommenden 24 Stunden zum Beispiel sogenannte körpernahe Dienstleistungen wie etwa Fußpflege oder Kosmetik wahrnehmen.

Positiv? Dann muss der Arzt oder das Testzentrum nachtesten

Im Falle eines positiven Testergebnisses ist ein zweiter PCR-Test notwendig, der vom Arzt durchgeführt wird. „Schnelltests sind ein sinnvoller Baustein im Kampf gegen die Pandemie, so Axel Poggendorf. „Ein Bekannter von mir testet auch auf dem Festland. Dem ist bei einem Schnelltest ein Brautvater als positiv aufgefallen, der zu einer Hochzeit wollte.“

Von Anne Ziebarth