Der Fachkräftemangel macht sich auch in der Gesundheitsbranche schmerzhaft bemerkbar. Apotheken im ländlichen Raum befinden sich dabei auch in Konkurrenz mit den Kollegen in den Städten. In den vergangenen Jahren schlossen auf Rügen drei Apotheken. Nachdem Samtens und Dranske schlossen, gibt es auf Wittow nur noch eine Apotheke.