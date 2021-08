Appell zur THW-Eröffnung auf Rügen: „Lassen Sie uns mehr helfen“

Bergen

Auf Google-Maps wächst noch das Gras zwischen dem Gebäude des DRK-Kreisverbandes und dem Mercedes-Autohaus im Tilzower Weg in Bergen. Doch diese Aufnahme ist nicht aktuell. Es hat sich viel getan in den vergangenen Monaten. Der Ortsverband des Technischen Hilfswerkes (THW) hat hier nun seine neue Adresse. Keine Stolperfallen und maroden Gebäude mehr wie am vorherigen Standort in Tilzow. Stattdessen ein großes Verwaltungsgebäude und viel Platz für die Fahrzeuge am Rande der Stadt.

Der letzte Handwerker für den Neubau verließ im Oktober 2020 das Grundstück. Aufgrund der Corona-Pandemie und des Lockdowns fiel eine feierliche Eröffnung allerdings aus. Dies holten die Ehrenamtlichen jetzt nach. Es sei ein Traum, den sie immer noch lebten, sagte der Ortsbeauftragte Heiko Blath. Großen Dank schickte er in Richtung Investor Gernot Engler und Albrecht Gubka vom Förderverein. Ohne ihre Ausdauer hätte das Projekt nicht verwirklicht werden können. Denn im Jahr 2011 begannen die Planungen.

„Man weiß, dass wir immer da sind“

Er nutzte gleichzeitig die Chance, Werbung für das THW zu machen und kam deshalb mit vielen Politikern ins Gespräch. Sein Wunsch, den er am Eröffnungstag äußerte: „Lassen Sie uns mehr helfen“. Es sei immer schwierig, wenn sie gerufen werden und zuerst immer das Finanzielle geklärt werden muss. Denn laut THW-Gesetz erhebt die Zivil- und Katastrophenschutzorganisation des Bundes Auslagen. „Das ist immer schwierig, wenn man irgendwo hinfährt, und möchte Hilfe leisten“, sagt er, berichtet aber gleichzeitig von einer guten Zusammenarbeit mit den Feuerwehren auf der Insel. „Wenn der Kittel brennt, weiß man, dass wir immer da sind.“

Die feierliche Eröffnung fand in der neuen Fahrzeughalle statt. Heiko Blath redete vor den geladenen Gästen. Quelle: Mathias Otto

Da es beim THW seit einem Jahr eine Neuregelung bei den Kosten gibt, könnte sich auch auf Rügen einiges ändern. Denn: „Das THW erstellt keine Kostenbescheide, wenn Städte und Gemeinden um Amtshilfe bitten.“ Sein Chef, der THW-Landesbeauftragte Dierk Hansen, wurde konkreter. Amtshilfe gibt es dann, wenn der Hilfestellende keine eigene Rechnungsgrundlage besitzt. Dies soll auch bei Gefahr in Verzug betrachtet werden. „Wenn es um die Kosten geht, dürfte es jetzt noch viel weniger die Frage sein, warum man gerufen wird“, sagt er.

Geld für die Vereinsarbeit

Es existiert ein schönes und modernes Gebäude und auch eine große Fahrzeughalle, doch das Training würden die Freiwilligen – mittlerweile auf 32 aktive Mitglieder sowie 26 Jugendlichen angewachsen – gerne auch mal außerhalb des umzäunten Grundstücks absolvieren. Der Anfang wurde mit der Stadt Bergen gemacht. Es wurde vereinbart, dass sie auch im Stadtforst üben können. „Und wenn wir der Stadt damit einen Gefallen tun könnten, ist das eine schöne Sache. Wir sind also immer da, wo technische Hilfe gefragt ist“, so Heiko Blath. Eine Win-win-Situation findet auch Bergens Stadtpräsidentin Kerstin Kassner (Linke). „Wir werden überlegen, wie wir das THW besser nutzen können. Es ist ja auch für uns zum Vorteil.“

Stefan Kortmann von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben überreichte symbolisch den Schlüssel an Heiko Blath. Quelle: Mathias Otto

Trotzdem funktioniere in vielen Teilen die Zusammenarbeit auf der Insel sehr gut. So konnte sich die THW-Jugend jüngst über 3000 Euro freuen. Bürgermeisterin Anja Ratzke (parteilos) saß bei der Aldi-Eröffnung im August an der Kasse. Die Gesamtsumme der Waren wurde von Aldi aufgerundet und an das THW gespendet.

Ihr Newsletter von Deutschlands größter Insel Alle News und Tipps der Woche von der Insel Rügen im Überblick. Jede Woche Freitag gegen 18 Uhr als E-Mail in Ihrem Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Vor ein paar Jahren machten Burkhard Lenz und Julia Präkel Werbung bis hoch zum Innenministerium und kamen mit einem Förderbescheid und den Minister um die Ecke – mit 17 500 Euro für den Förderverein“, sagt Heiko Blath. Das ermöglichte Ehrenamtlichen, Technik zu beschaffen, die im THW-Bestand nicht enthalten ist, „die uns aber unwahrscheinlich weiterhilft“. Im Rahmen des Bauprojekts nahm das THW Kontakt zu Kerstin Kassner auf. Sie konnte in ihrer Eigenschaft als Mitglied im Bundestag das Projekt vorantreiben.

Prägendster Einsatz: Küstenabbruch 2011

In den vergangenen zwölf Monaten hat sich viel getan bei der Bergener Ortsgruppe des THW. An 270 Tagen waren die Mitglieder im Einsatz, 3300 Einsatzstunden stehen zu Buche. Es ist damit das einsatzstärkste Jahr der Ortsgruppe. Hierzu zählen die Corona-Fahrten und Hilfestellung nach dem Ausbruch der Vogelgrippe. In der Vergangenheit waren sie zum Beispiel beim G-8-Gipfel in Heiligendamm, Beim George-W-Busch-Empfang in Stralsund oder bei Hochwassereinsätzen an der Elbe und Oder präsent.

Ein Einsatz ist in besonderer Erinnerung geblieben. „Bis heute ist es der prägendste Einsatz gewesen, den ich in meiner THW-Geschichte machen musste, 2011 der Küstenabbruch an der Steilküste, bei dem ein 12-jähriges Mädchen verschüttet wurde. Wir haben hart gekämpft, aber am Ende verloren“, sagt der Ortsbeauftragte.

Alle Mitglieder des THW sind mit dem Ziel hier: Sie möchten helfen. „Wir werden immer besser durch unsere Einsätze. Den Ehrenamtlichen gilt daher höchste Anerkennung“, sagt Heiko Blath.

Von Mathias Otto