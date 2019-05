Putbus

Nein, es gibt kein großes Aquarium am Theater Putbus. Vielmehr ließ Theaterleiter Peter Gestwa eine Videowand mit neuartiger LED-Technik installieren. Die ist transparent nach innen und außen, so dass sie den Lichteinfall durch das Fenster nicht verhindert. Gezeigt werden Inhalte, die mit Kunst und der Insel zu tun haben. Neben Veranstaltungen des Theaters selber zählen dazu auch Beiträge von Ozeaneum oder Rasendem Roland. Das einstündige Programm läuft in Endlosschleife 16 Stunden durch. „Diese Technik ist sonst nur auf dem Berliner Ku'damm oder der Hamburger Reeperbahn zu sehen“, so Gestwa. Die Idee dazu hatte Reyk Höhne von der Bergener Firma Oyeblick. Der Theaterchef denkt nun bereits an Übertragungen aus dem Innenraum oder Public Viewing. Uwe Driest

