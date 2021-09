Rügen/Stralsund

Die für ursprünglich kommende Woche angekündigten Bauarbeiten auf der Rügenbrücke finden erst später im Oktober statt. Geplant war, dass Techniker vom 20. September bis 1. Oktober am Brückenbauwerk arbeiten. Wie ein Sprecher des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr mitteilte, werden die Arbeiten nach den Herbstferien in MV beginnen. Die Ferien sind in der Zeit vom 2. bis 9. Oktober. „Wir werden zeitnah wissen, wann die Bauarbeiten genau stattfinden, und informieren zeitnah darüber“, sagt der Sprecher.

Während der Bauarbeiten im Oktober soll die Brücke komplett gesperrt werden. Dabei ist sie nicht selbst betroffen, sondern es ist vielmehr das Verkehrssystem auf dem Bauwerk. So sind die Überwachungskameras in die Jahre gekommen. Es erfolgt ein umfangreicher Austausch der Technik.

Die ersten kleinen Fehler seien 2017 aufgetaucht, die repariert wurden. „Das Problem, vor dem wir standen, war, dass es mitunter die Hersteller nicht mehr gab. Außerdem waren viele Komponenten miteinander vernetzt, so dass man nicht irgendeine neue Technik einsetzen konnte“, sagt Olaf Posdziech vom Straßenbauamt. Dann wurde der Entschluss gefasst, dass ein genereller Austausch mehr Sinn ergebe.

Insgesamt werden 100 Schilder ausgetauscht

Die ersten Arbeiten erfolgten im Juni. Damals wurde nur an einem Tag voll gesperrt. Die erste Technik wurde an der Querung Nummer 13 ausgetauscht. Insgesamt sechs Konsolen, die später dem Autofahrer signalisieren sollen, welche Fahrbahn sie benutzen dürfen. Es war quasi ein Testlauf für die Arbeiten im Herbst. So geht es Stück für Stück weiter, bis alle der knapp 100 Schilder gewechselt sind.

Mit der bevorstehenden Baustelle werden die Arbeiten noch nicht abgeschlossen sein. „Es handelt sich um 17 Schilderbrücken insgesamt, wo die Netzwerktechnik überprüft wird. Dies ist ein Komplex von 2,1 Millionen Euro und keine Sache, die innerhalb von wenigen Tagen erledigt wird. Diese Arbeiten vollziehen sich über mehrere Einsätze“, sagte Olaf Posdziech im Juni.

