Arbeiten an der Rügenbrücke: Befürchtetes Verkehrschaos blieb aus

Die Rügenbrücke ist gesperrt: Wer am Dienstag den Weg zur Urlaubsinsel gesucht hatte, musste die Alternative über den Rügendamm nehmen. Und sah auf dem großen Bauwerk orangefarbene Autos unter den Querverbindungen stehen. Hier waren Arbeiter von Siemens an den elektronischen Tafeln zugange. Teil 1 einer großen Austauschaktion, der nächste folgt im Herbst.

Im Vorfeld sorgte die Brückensperrung für reichlich Wirbel, denn Touristiker befürchteten ein Verkehrschaos zu Beginn der ohnehin verkürzten Urlaubssaison. Sie sprachen von Schikane und dass offensichtlich im Hintergrund Kräfte an einem Rad drehen würden, die die Gästeströme regulieren wollen. Die Kameratechnik könne auch im Herbst, etwa im November ausgetauscht werden.

Martin Dietz (v. l.) und Carsten Strauß arbeiten als Servicetechniker für die Firma Siemens. Auf der Rügenbrücke haben sie die ersten elektronischen Tafeln ausgetauscht. Quelle: Mathias Otto

„Ist man sich eigentlich innerhalb der Landesregierung darüber im Klaren, dass man damit möglicherweise Unternehmern, die den Lockdown gerade so überstanden haben, den endgültigen Todesstoß versetzt?“, fragte im Vorfeld ein Rügener Hoteldirektor.

„Müssen Strecke verkehrssicher halten“

Doch ganz so schlimm wie befürchtet, war es an diesem Dienstag nicht. Der Verkehr rollte in beide Richtungen zwar langsamer als sonst über die alte Bundesstraße 96, aber von einem Stau oder gar Verkehrschaos, und damit verärgerten Urlaubern und Pendlern, war zumindest in den Mittagsstunden nichts zu sehen.

Thomas Scheibe, Leiter der Straßenmeisterei Martensdorf. Quelle: Mathias Otto

„Dass gesperrt ist, trägt nicht gerade zur Freude der Kraftfahrer bei, ganz klar. Aber wir müssen auch dieses Bauwerk und auch die Strecke verkehrssicher halten. In diesem Zusammenhang sind auch die verkehrssicherungspflichtigen Maßnahmen erforderlich“, sagt Thomas Scheibe, Leiter der Straßenmeisterei Martensdorf. In seinen Zuständigkeitsbereich fällt auch die Rügenbrücke.

Mäh- und Entwässerungsarbeiten

Dazu gehören Arbeiten, die bei laufendem Verkehr nicht möglich wären. Während Siemens-Mitarbeiter die Elektronik austauschten, fuhren Lkw-Fahrer die Reste eines aufgebaggerten Regenrückhaltebeckens hinter der Brücke von der Insel. Im April wurde das Loch dafür gebaggert, mit dem Abtransport bis Juni gewartet. Gleich mit erledigt werden auch Entwässerungsarbeiten in Richtung Samtens. Dafür hätte die Fahrbahn zu einem anderen Zeitpunkt einseitig gesperrt werden müssen. Dann kommen noch Mäharbeiten hinzu. Sonst würden die Leitpfosten zuwachsen und hinter dem hohen Gras nicht gesehen werden.

„Ganz wichtig ist auch, dass wir diese Arbeiten mit der Technik auf der Brücke genau jetzt durchführen, und nicht etwa im April oder November. Der Wind ist die eine Sache – und die damit verbundene Gefahr für die Mitarbeiter in den Hubwagen. Gut für die neue Technik ist, dass sie im warmen und trockenen Zustand verbaut wird. Somit ist sie langlebiger“, so Thomas Scheibe.

Die Vollsperrung am Dienstag auf der Rügenbrücke und der B96 von Altefähr bis Bergen war aus seiner Sicht sehr sinnvoll. Eine Option wäre eine halbseitige Sperrung gewesen. Dann würden die Arbeiten allerdings länger dauern. „So haben wir uns auf diesen Dienstag geeinigt. Und wie man am Bypass sieht, läuft der Verkehr über den Rügendamm relativ entspannt“, sagt er.

Erste Fehler 2017 aufgetaucht

Die erste Technik wurde an der Querung Nummer 13 ausgetauscht. Insgesamt sechs Konsolen, die später dem Autofahrer signalisieren sollen, welche Fahrbahn sie benutzen dürfen. So geht es Stück für Stück weiter, bis alle der knapp 100 Schilder gewechselt sind. Nachdem die Tafeln 14 Jahre lang an der Rügenbrücke installiert und Wind und Wetter ausgesetzt waren, sei die Zeit reif gewesen für eine Erneuerung, sagt Olaf Posdziech vom Straßenbauamt Stralsund, der für die Lichtsignalanlagen zuständig ist.

Olaf Posdziech vom Straßenbauamt Stralsund überwacht den Austausch der Lichtsignale. Quelle: Mathias Otto

Die ersten kleinen Fehler seien 2017 aufgetaucht, die repariert wurden. „Das Problem, vor dem wir standen, war, dass es mitunter die Hersteller nicht mehr gab. Außerdem waren viele Komponenten miteinander vernetzt, sodass man nicht irgendeine neue Technik einsetzen konnte“, sagt er. Dann wurde der Entschluss gefasst, dass ein genereller Austausch mehr Sinn ergebe.

Arbeit an 17 Schilderbrücken

Im Herbst, wenn vom 20. September bis 1. Oktober wieder am Brückenbauwerk gearbeitet wird, werden die Arbeiten noch nicht abgeschlossen sein. „Es handelt sich um 17 Schilderbrücken insgesamt, wo die Netzwerktechnik überprüft wird. Dies ist ein Komplex von 2,1 Millionen Euro und keine Sache, die innerhalb von wenigen Tagen erledigt wird. Diese Arbeiten vollziehen sich über mehrere Einsätze“, so Olaf Posdziech.

Thomas Scheibe ist zurückhaltend optimistisch. Zwei Tage, also auch noch der 9. Juni, seien für die Vollsperrung eingeplant. „Wir setzen aber alles daran, die Arbeiten an einem Tag zu schaffen“, sagt er. Je nachdem, wie die Mitarbeiter von Siemens vorankommen, könne eine Fahrbahn schon früher geöffnet werden, spätestens aber ab circa 15 Uhr.

Am Donnerstag sind Restarbeiten vorgesehen. Dabei werden nicht alle Fahrspuren der Brücke zur Verfügung stehen und es kann erforderlich sein, den Verkehr in eine Fahrtrichtung erneut über den Rügendamm zu führen. „Welche Fahrtrichtung gegebenenfalls abgeleitet werden muss, entscheidet sich nach dem Baufortschritt der beiden vorhergehenden Tage. Eine entsprechende Beschilderung ist dann eingerichtet“, sagt Ralf Sendrowski, Leiter des Straßenbauamtes Stralsund.

Von Mathias Otto