Arbeiten an der Rügenbrücke: Verkehr wird wieder behindert

Altefähr

An zwei Tagen dieser Woche kommt es wieder zu Verkehrsbehinderungen auf der Rügenbrücke. Dies geht aus einer entsprechenden Pressemitteilung des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr hervor. Demnach kontrolliert am 5. Mai von 17 Uhr an ein Spezialunternehmen die elektronische Fahrbahnmarkierung auf der Rügenbrücke.

Dabei gehe es um die Funktionsfähigkeit der Beleuchtung. Während der Arbeiten müsse die zu überprüfende Fahrspur gesperrt werden. Die anderen Spuren sollen weiterhin befahrbar sein.

Arbeitsbereich wird gesperrt

Sollten fehlerhafte Beleuchtungselemente entdeckt werden, werden diese am 6. Mai ausgetauscht. Das kann zu Behinderungen des Verkehrsflusses führen. Auch hier werde nur der Arbeitsbereich gesperrt, die anderen Spuren sollen weiterhin genutzt werden können.

Bei Bedarf werde das Straßenbauamt Stralsund allerdings einen Teil des Verkehrs über den alten Rügendamm umleiten. Die eingebauten Fahrbahnmarkierungen müssten turnusmäßig gewartet und geprüft werden, heißt es abschließend.

Von OZ