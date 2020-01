Arbeitslosigkeit in Vorpommern-Rügen deutlich gestiegen

Bergen

Die Arbeitslosigkeit in Vorpommern-Rügen ist im ersten Monat des Jahres deutlich angestiegen. 11 200 Männer und Frauen im Landkreis haben aktuell keine Beschäftigung. Das sind 1285 Personen mehr als im Vormonat. Die Arbeitslosenquote stieg von 8,8 auf 10 Prozent. Zum Vergleich: Vor einem Jahr lag die Quote noch bei 10,9 Prozent. Damals waren 12 194 Personen arbeitslos gemeldet.

Urlauber-Flaute in Tourismusregionen

Der aktuelle Anstieg sei jahreszeitlich bedingt, sagt Dr. Jürgen Radloff, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Stralsund. Er spiegele den normalen Saisonverlauf. „Im Januar steuern wir üblicherweise auf den Höchststand der Arbeitslosigkeit im Jahr hin. In den Wintermonaten herrscht Urlauber-Flaute an der Küste. Personalnachfragen aus dem Tourismusgewerbe gibt es dann kaum noch. Das ist in jedem Jahr so. Daher hat die aktuelle Zunahme der Arbeitslosenzahlen auch nichts Dramatisches, sondern ist Teil der jahreszeitlich bedingten Schwankungen, die ich so auch erwartet habe.“

Höchster Anstieg auf der Insel Rügen

So verzeichnen die Tourismusregion Rügen und Ribnitz-Damgarten mit der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst auch die mit Abstand stärkste Zunahme der Beschäftigungslosigkeit. Auf Rügen stieg die Arbeitslosigkeit im Vergleich zum Dezember um 643 Personen. Aktuell haben 3853 Männer und Frauen auf der Insel keinen Job. Die Arbeitslosenquote stieg von 9,6 auf 11,5 Prozent. 297 Arbeitslose mehr und aktuell insgesamt 2276 sind in der Agenturgeschäftsstelle Ribnitz-Damgarten gemeldet. Die Quote rund um die Bernsteinstadt beträgt 8,9 Prozent, ein Anstieg um 1,1 Prozentpunkte gegenüber Dezember.

Deutlich geringer fiel der Anstieg der Arbeitslosigkeit in den weniger vom Tourismus geprägten Regionen aus. In und um Grimmen sind aktuell 1122 Männer und Frauen ohne Job, 89 mehr als im Vormonat. Die Arbeitslosenquote stieg von 8,0 auf 8,6 Prozent. 162 mehr Arbeitslose gibt es in der Hansestadt Stralsund. Im Stadtgebiet haben aktuell 3062 Männer und Frauen keine Beschäftigung. Die Quote stieg um 0.6 Prozentpunkte auf 10,9 Prozent.

Agenturchef hält Rückgang im Februar für möglich

Für den Folgemonat wagt Agenturchef Jürgen Radloff eine positive Prognose: „Möglicherweise können wir im Februar sogar wieder einen leichten Rückgang in der Arbeitslosigkeit verzeichnen. Das war im vergangenen Jahr auch schon der Fall. Damals erreichten wir den Höhepunkt der Winterarbeitslosigkeit bereits im Januar.“Lesen Sie auch: Enorme Schwankungen der Arbeitslosigkeit wie sonst nirgendwo in Deutschland

Von Udo Burwitz