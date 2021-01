Arbeitslosigkeit in Vorpommern-Rügen landesweit am höchsten

Stralsund

Leere Betten zum Weihnachtsfest und über den Jahreswechsel, geschlossene Restaurants – der Lockdown hat zum Jahresende deutliche Spuren auf dem Arbeitsmarkt in Vorpommern-Rügen hinterlassen. Die Arbeitslosigkeit im Landkreis ist deutlich angestiegen. Aktuell sind 11 369 Frauen und Männer zwischen dem Kap-Arkona und dem Trebeltal ohne Job. Das sind 1163 Personen mehr als im November. Die Arbeitslosenquote stieg um einen Prozentpunkt von 9,1 auf 10,1 Prozent. Das ist der höchste Wert in Mecklenburg-Vorpommern.

„Wieder einmal zeigt sich, wie stark unsere Region von der Tourismuswirtschaft geprägt ist“, sagt Jürgen Radloff, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Stralsund. „In keiner anderen Region im Land fiel der Vormonatsanstieg so stark aus, wie in unserem Landkreis. Dabei haben die Hotel- und Gastronomieberufe und der Handel den größten Anteil an dieser Entwicklung. Zähle ich noch die Reinigungsberufe dazu, lässt sich die Hälfte der aktuellen Steigerung bei den Arbeitslosenzahlen auf den Tourismusbereich zurückführen.“

Schließung von Hotels und Restaurants hat gravierende Auswirkungen

Normalerweise sei das Geschäft über Weihnachten und den Jahreswechsel ein wichtiger Termin für Tourismusunternehmen vor der Besucherflaute in den Wintermonaten, so Radloff weiter. „Dieses Geschäft ist durch die angeordnete Schließung von Restaurants und Hotels in diesem Jahr weggebrochen.“ Die Auswirkungen zeigen sich ganz deutlich bei einem Vergleich der Arbeitslosenzahlen mit denen des Vorjahres. Im Dezember 2019 waren 9915 Männer Frauen und Männer in Vorpommern-Rügen arbeitslos gemeldet. Ein Jahr später sind es 1454 Personen mehr. Die Arbeitslosenquote lag im Vorjahr noch bei 8,8 Prozent und damit ganz deutlich unter der 10-Prozent-Marke. „Wir müssen schon drei Jahre in die Vergangenheit schauen, bis in den Dezember 2017, um eine Arbeitslosenquote zu finden, die höher als der aktuelle Wert ist“, kommentiert der Arbeitsagenturchef den Blick in die Statistik.

Dr. Jürgen Radloff, Arbeitsagenturchef Stralsund: „Das Weihnachtsgeschäft ist für viele Tourismusunternehmen ein wichtiger Termin vor der Besucherflaute in den Wintermonaten. Dieses Geschäft ist durch die angeordnete Schließung von Restaurants und Hotels in diesem Jahr weggebrochen.“ Quelle: Agentur für Arbeit

Rügen und Ribnitz-Damgarten am stärksten betroffen

Den mit Abstand stärksten Zuwachs bei den Arbeitslosenzahlen verzeichnen die Tourismushochburgen im Landkreis, die Insel Rügen und die Agenturgeschäftsstelle Ribnitz-Damgarten, zu der die Halbinsel Fischland-Darß-Zingst gehört. Auf Rügen sind aktuell 3488 Frauen und Männer ohne Job, 692 mehr im Vergleich zum Vormonat, ein Anstieg um fast 25 Prozent. Die Arbeitslosenquote auf Deutschlands größter Insel stieg binnen Monatsfrist von 8,4 auf 10,5 Prozent. Vor einem Jahr lag sie bei 9,6 Prozent. In der Agenturgeschäftsstelle Ribnitz-Damgarten sind derzeit 2296 Männer und Frauen ohne Beschäftigung, 260 beziehungsweise 12,8 Prozent mehr als im November. Die Quote rund um die Bernsteinstadt stieg um einen Prozentpunkt auf aktuell 9,0 Prozent. Vor einem Jahr wurden 7,8 Prozent registriert.

Stralsund hat höchste Quote im Landkreis

In der Hansestadt Stralsund fällt der Anstieg der Arbeitslosigkeit nicht so gravierend aus wie in den Tourismusgebieten. Hier sind 71 mehr Frauen und Männer als im Vormonat ohne Beschäftigung, insgesamt 3348 Personen arbeitslos gemeldet. Dennoch verzeichnet die Hansestadt mit 11,8 Prozent die höchste Arbeitslosenquote im Landkreis. Vor einem Jahr lag sie noch bei 10,3 Prozent.

Ähnlich sieht es in der Region rund um Grimmen aus. Bei der Agenturgeschäftsstelle in der Trebelstadt sind aktuell 1267 Männer und Frauen arbeitslos gemeldet, 46 mehr als im November. Die Quote stieg binnen Monatsfrist von 9,5 auf 9,8 Prozent. Vor einem Jahr lag der Wert noch bei 8,0 Prozent.

Ohne Kurzarbeit würde die Situation noch schlechter aussehen. Sie sorgt für eine gewisse Stabilisierung am Arbeitsmarkt. Allein in den letzten beiden Monaten des vergangenen Jahres sind laut Arbeitsagentur 1088 neue Anzeigen für Kurzarbeit eingegangen. Davon sind 10 154 Arbeitnehmer im Landkreis betroffen.

