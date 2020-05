Arndt-Gesellschaft auf Rügen bringt Jubiläumsbroschüre heraus

Groß Schoritz

Die Arndt-Gesellschaft auf der Insel Rügen hat eine Broschüre zu „250 Jahre Ernst Moritz Arndt“ aufgelegt. Der Band hält Rückschau auf die vielfältigen Veranstaltungen, die von der Gesellschaft zur Würdigung ihres Namenspatrons und der Auseinandersetzung mit Arndts Vermächtnis anlässlich seines Geburtstages, der sich im vergangenen Jahr zum 250. Mal jährte, durchgeführt wurden. Die Jubiläumsbroschüre ist bei Rügendruck in Putbus erschienen und ab sofort erhältlich.

Die Jubiläumsausgabe der von der Arndt-Gesellschaft herausgegebenen Schriftenreihe schlägt einen Bogen vom Vortrag, den der Germanist Professor Dr. Gunnar Müller-Waldeck im vergangenen Dezember zur Festveranstaltung zum 250. Arndt-Geburtstag im Theater Putbus gehalten hat, bis zum Ausblick auf eine im Barther Vineta-Museum im September dieses Jahres startende Ausstellung zum Thema Arndt in der Franzosenzeit.

Plattdeutsche Neuübersetzung: Geschichte von den sieben bunten Mäusen

Einen größeren Teil der Rückschau machen zusätzlich acht Auszüge aus dem Stück „ Arndt – der Mann der vielen Eigenschaften“ des Studententheater Greifswald aus, das von der Arndt-Gesellschaft gefördert wurde. Zudem beleuchtet Klaus-Michael Erben, Co-Vorsitzender der Gesellschaft, in einem Beitrag das Erziehungsideal Arndts und der Rügener Autor und Dramaturg Holger Teschke wirft einen sehr persönlichen Blick auf die Arndtsche Märchenwelt.

Ergänzt wird dieser durch eine plattdeutsche Neuübersetzung der Geschichte von den sieben bunten Mäusen. Mit der Aufnahme von Grußworten von Finanzstaatssekretär Heiko Mirass und Michael Sack, Landrat in Vropommern-Greifswald, in die Broschüre wird an die Aufstellung einer Arndt-Stele im Hafen Glewitz und an eine poetische Veranstaltung in der Aula der Ernst-Moritz-Arndt-Universität im letzten Jahr erinnert.

Gesellschaft: Arndtsches Temperament nutzen

Absicht sei es, mit dieser Broschüre das Interesse in Nah und Fern aufzugreifen, die Themen von Ernst Moritz Arndt am Hier und Heute zu spiegeln, teilt der Vorstand der Arndt-Gesellschaft mit. Es gehe nicht darum zu sagen, so wie es Arndt gesagt habe, so sei es richtig, so sei es falsch.

Stattdessen solle man das Arndtsche Temperament, für große Ideale zu brennen, an sich herankommen und dann – mit hinreichend kühlem Kopf – seine Themen auf sich wirken lassen. Dann, so die Herausgeber, seien viele neue Erkenntnisse möglich, die weit über manch streitbare These des vorpommerschen Publizisten hinausgehen.

Online bei Rügen Druck bestellbar

Gestaltet hat die Jubiläumsbroschüre Kristin Liedtke aus dem Verlag Rügendruck in Putbus. Dort kann der Band „ Rückschau auf das Jubiläumsjahr“ auch im Online-Shop unter www.ruegen-druck.de sowie direkt am Sitz des Verlags- und Druckhauses am Circus bestellt werden. Der Jubiläumsband kostet 5 Euro. Erhältlich sind bei Rügendruck auch die jetzt neu aufgelegten Bände 1 und 2 „ Ernst Moritz Arndt - Sagen und Geschichten von der Insel Rügen“.

Die Veranstaltungsreihe der Ernst-Moritz-Arndt-Gesellschaft an ihrem Sitz in Groß Schoritz bei Garz wird am 23. August mit dem traditionellen Sommerpicknick neu starten.

