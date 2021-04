Stralsund

Die Impfkampagne im Landkreis Vorpommern-Rügen kommt voran. Seit einiger Zeit bekommen Personen ihren Piks, die den Prioritätsgruppen eins und zwei angehören (siehe Info-Text). In die zweite Gruppe gehören unter anderem Bewohner von Flüchtlingsunterkünften. Denn da sie oft mit zahlreichen anderen Personen unter einem Dach leben, sind sie einem höheren Infektionsrisiko ausgesetzt.

Wann genau in Vorpommern-Rügen die Bewohner der insgesamt sieben Einrichtungen an der Reihe sind, ist aber noch nicht klar. Wahrscheinlich werden sie sich noch etwas gedulden müssen. Grund dafür ist die Auswahl des Impfstoffes. „Sie werden den von Johnson & Johnson erhalten“, kündigt Dörte Lange von der Pressestelle des Landratsamtes an. Das habe die Impfmanagerrunde MV so festgelegt.

In den USA derzeit ausgesetzt

Dieses Vakzin hat erst am Dienstag von der Europäischen EU-Arzneimittelbehörde (EMA) grünes Licht bekommen – ohne Einschränkung. Deutschland hat Millionen Impfdosen bei der amerikanischen Herstellerfirma bestellt. Ausgeliefert wurde hierzulande aber noch nichts. Ab Mai soll das Vakzin auch in Arztpraxen verfügbar sein.

In den USA sind von Johnson & Johnson bisher rund sieben Millionen Dosen verabreicht worden. Die Wirksamkeit soll bei 85 Prozent liegen. Die dortigen Aufsichtsbehörden setzten das Mittel Mitte April jedoch aus, nachdem bei sechs Frauen unter 50 Jahren mehrere Tage nach der Impfung – wie beim Impfstoff von Astrazeneca – Sinusvenenthrombosen aufgetreten sind. Tote gab es nicht.

Impfangebot für alle über 18-Jährige

Warum soll ausgerechnet dieser Impfstoff verabreicht werden? Die Antwort ist einfach: „Von Johnson & Johnson ist nur eine Spritze notwendig“, sagt Sprecherin Lange. Das sei im Fall der Personengruppe sinnvoll, damit nicht nach Wochen oder Monaten eine zweite Spritze gesetzt werden muss, um den größtmöglichen Schutz herzustellen. Denn es ist nicht immer sichergestellt, dass sich die Menschen dann auch noch in Stralsund aufhalten.

Geimpft werden Personen, die einen Asylantrag gestellt haben und jene, bei denen der Antrag abgelehnt wurde und sie deshalb ausreisen müssen. Unter den Bewohnern der Heime sind auch Menschen, die ein Bleiberecht, aber noch keine eigene Wohnung gefunden haben. Für eine Übergangszeit dürfen sie weiter in der Unterkunft leben. Auch bei ihnen ist nicht klar, ob sie mehrere Monate nach einer ersten Spritze noch für eine zweite erreichbar wären. Ein Impfangebot wird es nun für alle geben, die älter als 18 Jahre sind.

Wer zur zweiten Gruppe zählt Da die Impfstoffe immer noch knapp sind, hat das Bundesministerium für Gesundheit drei Prioritätengruppen festgelegt. Nach der Einteilung richtet sich auch MV. Zurzeit werden Personen aus der ersten und der zweiten Gruppe immunisiert. Zur zweiten Gruppe(„hohe Priorität“) gehören Personen über 70 Jahre und wenn sie pflegebedürftig sind, dann ihre Pfleger. Ferner Personen mit Demenz, einer geistigen Behinderung und nach einer Organtransplantation. Ebenso zählen enge Kontaktpersonen zu Schwangeren dazu und auch medizinisches Personal, Polizei- und Ordnungskräfte und Personen, die in Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünften leben oder arbeiten.

Mobile Impfteams sollen die Spritzen verabreichen. Darin ist der Landkreis mittlerweile sehr erfahren: Zum Start der Impfkampagne kurz nach Weihnachten waren über Wochen täglich mehrere Mediziner-Teams unterwegs, begleitet vom Technischen Hilfswerk und Soldaten der Bundeswehr, um Bewohner und Personal in Pflegeheimen zu impfen. Auch auf die Insel Hiddensee wurde im März ein mobiles Team geschickt, um vor allem ältere Menschen zu immunisieren.

Wenig Corona-Fälle bisher in Flüchtlingsunterkünften

Angefahren werden die Gemeinschaftsunterkünfte, die der Kreis in Stralsund, Bergen, Sassnitz, Barth, Tribsees und Körkwitz bei Ribnitz-Damgarten unterhält. Auch dem Betreuungspersonal in den Einrichtungen wird dann ein Angebot gemacht. Dörte Lange schätzt, dass insgesamt ungefähr 325 Personen geimpft werden können. Wer dezentral in Wohnungen untergebracht ist, muss sich auf den Weg zu einem Impfzentrum machen, wenn er nach Alter oder beruflicher Spezifikation an der Reihe ist. Die Aufklärungsgespräche finden in den Unterkünften statt. Das Dolmetschen soll vor Ort organisiert werden.

Bisher sind die Unterkünfte von Corona-Ausbrüchen weitestgehend verschont geblieben. Laut der Sprecherin des Landkreises gab es einmal gehäuft sieben Fälle in Barth und eine Handvoll Einzelfälle. Zudem habe es in einer Unterkunft eine Häufung innerhalb der Wohnung einer Familie gegeben, wodurch sich fünf Personen infizierten.

Von Kai Lachmann