Atelier-Gründer aus Putbus bringen Ausstellung ins Wohnzimmer

Putbus

Im Putbusser „Atelier Rotklee“ ist es ruhig geworden. Karfreitag sollte hier die Vernissage der jüngsten Ausstellung „Quergedacht Quergemacht“ stattfinden. Doch durch die Corona-Krise ist ein Besuch dieser Galerie seit Mitte März nicht mehr möglich. Aufgehängt wurden die 26 Arbeiten trotzdem. Zu erleben ist diese Kunst, nur eben anders.

Die drei Atelier-Gründer Günther Haußmann, Frank Otto Sperlich und Walter G. Goes haben sich etwas überlegt, wie sie die Ausstellung dennoch dem kunstbegeisterten Publikum zugänglich machen können. Sie ließen die Kunstwerke filmen. Das Video ist jetzt vom Schaufenster aus zu sehen. Auf einem Fernseher läuft in Dauerschleife das rund sechseinhalb Minuten lange Video zur Ausstellung. Auch auf der Internetseite www.atelier-rotklee.de, unter der Rubrik Aktuelles, ist es zu sehen. Günther Haußmann gibt das Motto vor: „Wenn Sie nicht zu uns kommen können, kommen wir zu Ihnen.“

32. Ausstellung

Es ist ihre 32. Ausstellung seit der Atelier-Gründung vor sechs Jahren. Neben den drei Gründern waren auch zehn Gäste sowie ein bedeutender und verstorbener Künstler beteiligt. „Wohl wissend, dass es durch die Corona-Krise keine Vernissage geben wird und auch keine Gäste die Galerie betreten können, haben wir die Ausstellung dennoch geöffnet. Künstler brauchen den Input von außen. Und Kunstfreunde brauchen die Kunst. Deshalb war es uns wichtig, diese Ausstellung, auch wenn sie nur auf dem Bildschirm verfolgt werden kann, stattfinden zu lassen“, so Frank Otto Sperlich.

Das Querdenken führt bei Konfliktbewältigungen oder bei der Suche nach Innovationen oft zu Lösungen, die durch das „übliche“ Vertikaldenken nicht zu erreichen sind. Querdenker gelten zu oft noch als Exoten oder Außenseiter. In der Kunst spielt diese Denkmethode allerdings eine herausragende Rolle und der Künstler ist klar im Vorteil.

Er genießt als Exot oder Außenseiter als einziger eine gewisse gesellschaftliche Akzeptanz. Die quergedachten Resultate seiner Arbeit verlangen dem Betrachter beim Rezeptionsvorgang ein Denken ab, das ihn – lässt er sich darauf ein – oft zu verblüffenden Erkenntnissen führt. Da gibt es kein „richtig“ oder „falsch“. Im Suchen und dann Querdenken ist der Betrachter selbst zu einem kreativen Teil des Kunstwerks geworden. Vielleicht sogar der Wichtigste.

Format soll Inhalt bestimmen

Die Ausstellung in der Galerie „Atelier Rotklee“ nimmt dieses Thema direkt auf. Das Trio ändert immer wieder sein Konzept und erfindet sich neu. In den vergangenen Jahren waren es thematische Ausstellungen. Sie riefen befreundete und bekannte Künstler aus MV auf, sich mit vorgegebenen inhaltlichen Themen auseinanderzusetzen.

„Damit haben wir meist gute Erfahrung gemacht“ sagt Frank Otto Sperlich. „Aber manchmal wurde das Thema so frei interpretiert, dass es kaum noch erkennbar war. Nachvollziehbar, aber nicht im Sinne des Konzepts.“ Jetzt wollen sie andere Wege gehen: Das Format soll den Inhalt bestimmen. „Wir waren gespannt, wie die Künstler das Querformat bewältigen“, so Günther Haußmann. „Auch für uns war diese formale Vorgabe eine Herausforderung“ sagt Walter G. Goes.

Filigran, rhythmisch, beweglich

Die Atelier-Gründer arbeiten in dieser Ausstellung eng mit der Kunsthistorikerin Agnes Heine zusammen. Sie hat die Texte einzelner Werken verfasst. So etwa die Arbeit „Ablauf 2020 I-IV“ von Klaus Böllhoff. Er zeigt vier geometrisch dominierte Querformate, übereinander gehängt. „Der erste Eindruck der beiden oberen Bilder ist der einer Landschaft mit Sonnenuntergang; der mit bunten Vierecken besetzte Vordergrund ist entweder eine bergige Landschaft oder eine Art mechanischer Vorhang, der sich im ,Ablauf 2020 I-IV’ unaufhaltsam schließt.

Unwillkürlich folgt die Suche nach der Fortsetzung: Wie öffnet er sich wieder, wo sind Anfang und Ende?“, so Agnes Heine. Unter die Werke „Nanographen I und II“ sowie „Partikelstrom I und II“ von Rainer Görß schreibt sie: „Die Arbeiten von Rainer Görß wirken filigran, rhythmisch und beweglich. Sie erinnern im Gestus meist an Schriften oder Notationen von Musikstücken.“

Ausstellung läuft bis 6. Juni

Die Ausstellung läuft bis zum 6. Juni. „Wir hoffen natürlich, dass wir bald wieder öffnen können. Wir können sehr wohl damit leben, wenn nur drei Leute gleichzeitig das Atelier betreten dürfen“, so Walter G. Goes. An dem Jahresplan wollen die Gründer festhalten. So soll im Juni die nächste Ausstellung eröffnet werden, die die Farben Schwarz und Weiß thematisiert.

Von Mathias Otto