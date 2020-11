Sellin

Carmen Brändlin kam in der Kleinstadt Weil am Rhein zur Welt und wuchs im Südbadischen auf. Sie heiratete früh und bekam vier Söhne, die 33, 28, 27 und 22 Jahre alt sind. Als es an der Zeit war, sich um ihr berufliches Fortkommen zu kümmern, machte sie eine Ausbildung zur Altenpflegerin.

2018 Umzug nach Rügen

2018 kam die heute 55-Jährige zum ersten Mal gemeinsam mit ihrem neuen Partner nach Rügen. Das Paar verliebte sich spontan in die Insel, verlegte ein Jahr später den Lebensmittelpunkt auf die Insel und ließ sich in Sellin nieder. „Wir haben alles an einem Tag gefunden – Wohnung und Arbeitsstellen für uns beide – das war wohl ein Zeichen, dass wir bleiben sollten“, verrät Carmen Brändlin lächelnd.

Spaziergänge am Strand

In der Freizeit macht sie lange Spaziergänge am Strand, immer auf der Suche nach „Schätzen aus der Ostsee“ wie Hühnergöttern, aus denen sie Ketten fertigt. Den Wechsel ans Meer haben sie und der Partner nicht bereut. „Wir genießen es sehr, hier zu leben“, sagt sie.

Von Christa Driest