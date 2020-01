Auf Bio-Pfaden durch den Label-Dschungel

Bergen

„Mit jedem Bericht über skandalöse Tierhaltung, den Einsatz von Chemie und Gentechnik, Kinderarbeit oder Klimaschutz, nimmt das Interesse von Verbrauchern an gesunden Produkten, die fair gehandelt sind, zu“, weiß Claudia Miersch. Woher aber sollen Verbraucher wissen, welches Produkt diese Kriterien erfüllt? Darüber klärte die Stralsunder Ökotrophologin am Mittwoch ihre 35 überwiegend weiblichen Zuhörer auf. „Bio, fair, regional – Was steckt hinter den Siegeln und fördern diese Lebensmittel die Gesundheit?“, lautete der Titel ihres Vortrags am neuen Standort der Volkshochschule in der Störtebeker Straße von Rotensee. Der Vortrag war zugleich die erste Veranstaltung in der von Antje Hartung betreuten Reihe „Bio, fair und regional – Produktetour auf der Insel Rügen“, während derer im Laufe des Jahres Rügener Produzenten ihre Türen für ein interessiertes Publikum öffnen.

„Medien und Produzenten bombardieren uns mit verschiedenen Siegeln, mehrdeutigen Begriffen und Slogans zur ökologischen Landwirtschaft und artgerechten Tierhaltung“, findet Miersch. „Am Ende verlieren wir als Verbraucher viel zu oft den Überblick und stehen im Geschäft verunsichert vor den Regalen.“ Allein „Bio“ und „Öko“ seien geschützte Begriffe, die dafür stünden, dass auf Chemie, Medikamente, Gentechnik oder beispielsweise Anbindehaltung weitgehend verzichtet werde. Die Bezeichnungen „nachhaltig“ oder „artgerecht“ könnten hingegen beliebig verwendet werden und was ein „regionales Produkt“ sei, definiert der Gesetzgeber auch recht freizügig. So kommt der „Rügener Badejunge“ bekanntlich seit einiger Zeit aus Thüringen. Den Namen darf er aber weiterhin tragen, weil er nach altem Rezept hergestellt wird. Auch bedeute „bio“ nicht, dass ein Produkt fair gehandelt sei oder Tierschutz eine entscheidende Rolle spiele. Zwar belaste biologische Produktion den Boden weniger, aber je produzierter Einheit seien die Emissionen sogar höher. „Die höchsten Treibhausemissionen fallen bei der Tierhaltung an, egal, ob bio oder konventionell“, so Miersch. Am verlässlichsten seien die Zertifikate von Anbauverbänden, so Miersch.

Workshop zur Selbstversorgung

Eine Wissenschaft für sich sind allein die Kriterien für Heu-, Weide- oder Bergbauernmilch. „Kühe, die viel Gras und Kräuter fressen, geben Milch, die mehr gesunde, ungesättigte Fettsäuren enthalten.“ Zum Ende ihres Vortrags lud Claudia Miersch zum Vergleich von Bio- und konventionelle Möhren. 19 Tester schmeckten die saftigeren Bio-Produkte heraus, elf lagen daneben. „Schärfen Sie Ihre Sinne und setzen Sie im Zweifel auf regional hergestellte biologische Produkte und reduzieren den Verzehr von Fleisch“, riet Antje Hartung.

Unter dem Titel „Bio, fair und regional – Produktetour auf der Insel Rügen“, lädt die Volkshochschule von Frühjahr bis Herbst zu Ausflügen auf der Insel ein. Teilnehmer lernen bei einem Besuch des Rügener Landhandels in Rothenkirchen, dass rund 584 000 Rapskörner für die Herstellung eines Liters Rapsöl notwendig sind (24.4.), können sich einen Salat aus heimischen Kräutern zubereiten (13.5. und 7. 10.), Kenntnisse über Heil- und Nahrungspflanzen am Wegesrand gewinnen (6.6. und 12. 9.), auf dem LebensGut Frankenthal einen eigenen Rügener Kräutertee herstellen (28.8.), alte Apfelsorten des 100 Jahre alten Bio-Obsthofs „Naturparadies Teutenberg“ kennenlernen (5.9.) und Schäfer und Imker auf dem Mönchgut besuchen (17.10.).

Zum Abschluss bieten Marieke Stauf und Rebaecca Runge aus der Gärtnerei „Zubzow Eins“ einen zweiteiligen Workshop für Menschen, die einen Teil ihrer Lebensmittelversorgung selber in die Hand nehmen wollen (14. und 21.11.). Schon jetzt bietet die Gärtnerei frisches Gemüse in einer Abo-Kiste an.

Bio & Öko auf Rügen Die Rügenprodukte-Tour der VHS findet im Rahmen der „Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung“ der Bundesregierung statt. Das Eine-Welt-Landesnetzwerk MV (www.eine-welt-mv.de) führt jedes Jahr entwicklungspolitische Tage durch. Im Rügenprodukteverein (http://ruegenprodukte.de) schlossen sich Rügener Produzenten zusammen. Am 18. März stellen sich Rügener Produzenten im Rahmen der „Woche der Nachhaltigkeit“ im Naturerbezentrum Rügen vor.

Von Uwe Driest