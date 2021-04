Auf Entdeckungstour an den vergessenen Orten der Insel Rügen

Rügen

Sie stolpern lieber zwischen Ruinen statt an weißen Stränden, auf Seebrücken oder über Promenaden zu flanieren und nennen sich Urbexer oder Lost Placer. Gemeint sind damit Leute, die auf eigene Faust verlassene Orte, meistens Gebäude, erkunden. Auf der Insel ist die Anhängerschar bisher noch übersichtlich. „Ich denke, dass dies auch daran liegen kann, dass Rügen eher als Urlaubsort bekannt ist und weniger für verfallene Häuser. Das möchte der gemeine Tourist natürlich nicht sehen. Die Schönheit des Verfalls hat mit Urlaub ja auch eigentlich nicht so viel zu tun“, meint Maik Schultz. Seit über acht Jahren streift er in seiner Freizeit verlassenes Gelände und erkundet dabei längst vergessene Gebäude, gerne auch mit Industriecharme.

Die schönen Seiten der Überbleibsel

Und wenn der 31-Jährige von der Schönheit des Verfalls spricht, meint er dies auch so, während er vor dem Gemäuer der Häuser steht, deren Reetdächer längst vom Winde verweht wurden, obwohl die Blitzabbleiter über den nackten Dachbalken weiter treue Dienste schwören. „Es ist faszinierend zu beobachten, wie sich die Natur ihren Lebensraum zurückholt, wenn der Mensch verschwindet“, sagt der Rügener. Außerdem bilden diese Plätze den Mittelpunkt eines anderen Hobbys – der Fotografie. Diese Momente festzuhalten sei für ihn das, was für andere die Urlaubsbilder sind. „Man macht Fotos vom Strand oder im Wald. Für uns ist es genauso. Für andere ist es ein Schandfleck, ich finde es schön. Alte Burgen und Schlösser ziehen jeden an, verlassene Fabrikhallen eher nicht. Aber hier finde ich eine gewisse Ruhe, eben weil da niemand ist.“

Am liebsten ist er auf seinen Erkundungstouren allein unterwegs. „Es ist unauffälliger und man ist auch viel konzentrierter. Man hört die Geräusche und bekommt einen anderen Blick ohne weitere Ablenkung, weil man ganz anders darauf achtet, wo man hintritt“, so Schultz. Diese Streifzüge lassen dann auch der Phantasie viel Spielraum. „Man stellt sich vor, wie die Leute dort gelebt oder gearbeitet haben.“ Auch Gerüche oder die Geräuschkulisse in alten Industriehallen saugt er in sich auf. „Man nimmt sich immer Zeit und ist konzentriert, denn man weiß ja nie, ob man den Ort nochmal besuchen kann. Entweder er wird vielleicht bald von der Natur zerstört sein oder wird abgerissen“, sagt der Lost Placer. Die Ausrüstung für seine Touren: festes Schuhwerk, Taschenlampe und das Weitwinkelobjektiv.

Der Ehrenkodex der Lost Place Szene

Zur Galerie Die schönen Seiten des Verfalls

Seine Erinnerungen teilt Schultz dann in Form seiner Bilder in einschlägigen Facebook-Gruppen oder auf seinem Instagram-Account urbex.ruegen.photo. Dabei hält sich die Fangemeinde stets an gewisse Regeln, fast einem Ehrenkodex. „Seriöse Urbexer verhalten sich nach dem Kodex: was zu ist bleibt zu, wir nehmen nur unsere Fotos und Erinnerungen mit und hinterlassen nichts als unsere Fußspuren“, erklärt auch Matthias Maiwald. „Leider gibt es auch die anderen, die verschlossene Gebäude aufbrechen, noch vorhandenes Inventar stehlen, alles zerstören und beschmieren“, sagt der Lost Placer.

„Es gibt Leute, die profilieren sich mit ihren Fotos und Videos und bauschen solche Geschichten gerne auf, andere wollen einfach nur fotografieren oder sie interessieren sich speziell für die Geschichte hinter den Gebäuden“, erklärt Maik Schultz. Und dann gibt es noch jene, die solche Orte nutzen, um zu feiern oder einfach nur zu randalieren. Davon distanzieren sich Lost Placer ganz klar. „Der natürlich Verfall ist interessant, Graffiti und eingeschlagene Fenster nehmen dem Ganzen den Charme.“ Genau dies ist auch der Grund, warum die Orte bei der Veröffentlichung der Fotos nicht genannt werden sollen. Wer sich tatsächlich für die Orte interessiert, wird sie auch so finden, meint Schultz.

Die stillen Orte der Insel

Für Matthias Maiwald ist es das Abenteuer des Entdeckens und Erkundens, das ihn an den Lost Places reizt. „Was war an den verlassenen Orten und welche Geschichte steckt dahinter? Was bei verlassenen Militärgeländen und Gutshäusern noch relativ einfach ist, wird zum Beispiel bei Wohnhäusern fast unmöglich. Hier wäre dann die Hilfe von Einheimischen gefragt“, sagt Maiwald

Auch wenn die Gemeinschaft der Lost Placer auf der Insel nicht so populär ist, registriert Maik Schultz auf Instagram doch mehr Einheimische als Lost Placer, die sich an seinen Fotos erfreuen. Dabei gibt es auf der Insel durchaus einiges zu entdecken. „Vielleicht bin ich, als jemand der zugezogen ist auch einfach interessierter, als wäre man hier aufgewachsen. Rügen ist abwechslungsreich und hat was Lost Places angeht viel zu bieten. Auf der Insel hat man es sehr komprimiert“, meint Maik Schulz.

Von Wenke Büssow-Krämer