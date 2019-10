Auf Kreuzfahrt durch Pommern

Stralsund.

Der wolkenlose Himmel über Stralsund signalisiert schönstes Reisewetter. Das Motorschiff (MS) „ Junker Jörg“ ist ausgebucht. Noch ein Rundgang durch die zum Welterbe erklärte Altstadt. Dann trifft sich die auch aus anderen Ländern Europas angereiste Gästeschar auf dem langgestreckten Oberdeck des Flusskreuzers zum abendlichen Auslaufmanöver.

496 000 Deutsche buchten Binnen-Seefahrt

Eine einmalig schöne Route lockt – mit Start in Stralsund, der Perle am Sund. Die alte Hansestadt wird ohnehin zum immer beliebteren Anlaufpunkt von Flusskreuzfahrtschiffen in Mecklenburg-Vorpommern. Nirgendwo im Land landen mehr an. Über 150 pro Jahr wurden hier schon gezählt. Damit machten in Stralsund zeitweilig fast doppelt so viele Kreuzfahrtschiffe fest wie in Rostock-Warnemünde – wenngleich die Pötte dort natürlich ungleich größer sind.

Mehr als 590 Millionen Euro wurden laut Internetportal statista vom deutschen Flusskreuzfahrtenmarkt im Jahr 2018 umgesetzt. Im selben Jahr unternahmen rund 496 000 Deutsche eine Binnen-Seefahrt – ganz ohne Massenbetrieb an Bord. Die durchschnittliche Dauer einer Flusskreuzfahrt beträgt sieben Tage, Landgänge inbegriffen.

Eine Woche lang soll auch das MS „ Junker Jörg“ unterwegs sein: 56 Kabinen, verteilt auf drei Decks, davon acht Suiten mit Balkon, bietet das 95 Meter lange und elf Meter breite Schiff.

Das Motorschiff „Junker Jörg“ vor Stralsund Quelle: Peer Schmidt Walther

Von Stralsund aus soll es Kurs auf Greifswald-Wieck nehmen, um dann durch den Greifswalder Bodden und das Haff die Oder hinaufzufahren, bis nach Stettin in Polen. „Erstaunlich“, meint ein Relings-Nachbar mit Revierkenntnis, „was man hier in kurzer Zeit alles zu sehen bekommt, sogar richtige Seefahrt mit Wellengang über Sund und Bodden!“

Die Route des MS „Junker Jörg“. Quelle: Benjamin Barz

Wieck , der „Rasende Roland“ und der Königsstuhl

Drei Stunden dauert die erste Kreuzfahrt-Etappe mit Abendessen bei Sonnenuntergang. 21 Uhr macht das Kabinenschiff in der Hafeneinfahrt von Greifswald-Wieck fest. Die einladenden Kneipen des herausgeputzten Dörfchens locken Passagiere zu einem Absacker. Am nächsten Vormittag steht das altehrwürdige Greifswald am Flüsschen Ryck auf dem Programm.

Der Fährmann und im Hintergrund die Klappbrücke in Greifswald-Wieck. Quelle: Manuela Wilk

Es wird ein kurzer Landgang, denn schon 12 Uhr mittags heißt es im Wiecker Hafen Leinen los zur dreistündigen Fahrt nach Lauterbach ( Rügen). An Deck stehen Liegestühle für die Gäste bereit. Bald schon sind alle belegt. Mittagsschläfchen bei Sonnenschein auf See, Bräunung inklusive.

Voraus taucht an Steuerbord die naturgeschützte Insel Vilm auf. In den Reetdachhäusern auf der Insel urlaubten einst Spitzenkader der Ex-DDR-Staatspartei, gelegentlich auch Erich Honecker. Wie zur Begrüßung pfeift Rügens Schmalspurbahn, der „Rasende Roland“, über den Hafen von Lauterbach. Der dampfende Zug hält mit quietschenden Bremsen in Sichtweite des Kreuzfahrt-Liegeplatzes.

Der Rasende Roland auf Rügen fährt von Putbus/Lauterbach bis nach Göhren. Quelle: Gerit Herold

Lauterbach, Ortsteil der Stadt Putbus, gilt als das älteste Seebad Rügens. Fürst Malte zu Putbus hatte es 1816 aus der Taufe gehoben. Im nahen Badehaus Goor vergnügte sich die adlige Elite. Nur drei Kilometer entfernt liegt Vilmnitz, 1967 Hauptdrehort der deutsch-deutschen Filmkomödie „Die Heiden von Kummerow“.

Der 1769 im rügenschen Groß Schoritz geborene Schriftsteller Ernst Moritz Arndt schwärmte dereinst von seiner Heimat: „Oh, Rügen! Liebliche Insel, wohin ewig die Liebe sich sehnt...!“ Kreuzfahrt-Gäste werden am Abend von der Königsstuhl-Aussicht berichten, die schon der Greifswalder Romantiker Caspar David Friedrich (1774-1840) gemalt hat. Andere fuhren mit dem „Rasenden Roland“, dessen Dampf- und Rauchschwaden Nostalgie aufkommen lassen.

Dorf schreibt Weltraumgeschichte

Von Lauterbach aus setzt das MS „ Junker Jörg“ seine Fahrt durch den Greifswalder Bodden fort. Nach drei Stunden taucht voraus an Backbord ein ehemaliger Wachturm auf. Vorposten von Peenemünde, der nächsten Kreuzfahrt-Station.

Modell einer „Vergeltungswaffe“ genannten Rakete in Peenemünde. Quelle: Claudia Noatnick

Im Dorf an der Usedomer Nordspitze wurde Weltgeschichte geschrieben. Hitlers Regime hatte hier eine Versuchsanstalt zur Entwicklung von „Ferngeschossen in Flugzeugform“ aufbauen lassen. 1942 wurden in Peenemünde die ersten Marschflugkörper abgefeuert. Sie waren Grundlage für die spätere bemannte Raumfahrt der UdSSR und der USA.

In Peenemünde geht es von Bord. Für eine Busfahrt über die 66 Kilometer lange Insel Usedom hin zu ihren wieder mondänen Bädern an der Ostseeküste, wo Flusskreuzer wie das MS „ Junker Jörg“ nicht verkehren dürfen.

Über die Oder in Pommerns Hauptstadt

Wieder zurück in Peenemünde, geht die Flussfahrt weiter: durch den recht schmalen Peenestrom und das breitere Achterwasser. Irgendwann weitet sich der Blick aufs Oderhaff, mit 687 Quadratkilometern größer noch als der Greifswalder Bodden (514 Quadratkilometer). Gittermast-Leuchttürme schieben sich ins Bild.

Sie stammen noch aus der deutschen Kaiserzeit und markieren die Einfahrt zu einem 1880 fertiggestellten Kanal, der die Swine südlich von Swinemünde mit dem Haff und der Oder verbindet. Gegen den träge fließenden Oderstrom schiebt sich das MS „ Junker Jörg“ der alten Hansestadt Stettin entgegen, die 200 Jahre lang – bis 1945 – Hauptstadt der deutschen Provinz Pommern war.

Schloss der Pommernherzöge in Stettin (Polen) Quelle: Peer Schmidt Walther

Viele ehemalige Stettiner an Bord sind gespannt auf „ihre“ Stadt. Die gehört seit dem 5. Juli 1945 zu Polen und zählt heute mehr als 400 000 Einwohner. Während eines Landgangs besichtigen die Kreuzfahrer Stettins ansehnlich restaurierte mittelalterliche Altstadt, das nach seiner Zerstörung durch einen Bombenangriff 1944 wieder aufgebaute Schloss der Pommernherzöge, den rostroten Backsteinbau des Altstädter Rathauses und die gotische Jakobi-Kathedrale.

Durch Haff und Swine an die Ostsee

Derweil dreht die „ Junker Jörg“ in der Oder, um startbereit für die nächste Etappe zu sein. Sie führt binnen vier Stunden flussabwärts, über das Oderhaff, den Kaiserkanal und den Swinefluss nach Swinemünde an der polnischen Ostseeküste.

Autor Peer-Schmidt Walther an der Leuchtbake auf der Mole von Swinemünde Quelle: privat

Die Trompetenklänge hunderter Kraniche begleiten das Schiff, bis die 40 000-Einwohner-Stadt in Sicht kommt. Sie ist natürlich geteilt, liegt zur einen Hälfte auf der Insel Usedom, zur anderen auf der Nachbarinsel Wollin.

Im 19. Jahrhundert war Swinemünde das bedeutendste und exklusivste Seebad an der deutschen Ostseeküste. Kaiser Wilhelm II weilte regelmäßig hier. Heute erholen sich tausende Urlauber, darunter viele Deutsche, am breiten Strand aus feinem Sand. Neue Kurhäuser und Hotels beleben den Tourismus.

Swinemünde ist die vorletzte Station auf dieser maritimen Kurzreise. Nach einem Landgang geht es zurück nach Stralsund. Die Sonne wirft ihre herbstlichen Strahlen auf die beeindruckende Silhouette der Hansestadt, als das MS „ Junker Jörg“ nach einwöchiger Kreuzfahrt wieder einläuft. „Ich habe schon viel gesehen, aber dieses Sund- und Bodden-Revier gehört für mich zu den schönsten, die ich kenne“, schwärmt Reiseleiter Christian Neichelt.

„Die Landschaft ist unser Kapital“, sagt André Kretzschmar, Geschäftsführer der Tourismuszentrale Stralsund. Er freut sich, dass der maritime Tourismus der Region durch die „ Junker Jörg“ einen weiteren Schub erhält. Geplant ist, das bislang in Berlin stationierte Flusskreuzfahrtschiff ab 2020 ganzjährig in Stralsund festzumachen. So will der Eigner und Betreiber, die Luther Travel Cruises GmbH, dem weiten Weg über Magdeburg und Hamburg nach Kiel sowie der aufwendigen Ostsee-Überführung nach Vorpommern entgehen.

Von Peer Schmidt-Walther