Auf Probe in der Berufswelt

Als Melina Look sich in der Spielecke auf den Boden setzt, wird die 15-Jährige von den Kleinen mit ausgestreckten Armen begrüßt. Die Schülerin der Regionalen Schule Binz ist ein vertrautes Gesicht in der Kita „Proraer Seesternchen“. Seit drei Jahren kommt sie jeden Mittwoch in die Einrichtung, um die Erzieherinnen für ein paar Stunden zu unterstützen. Das Unterrichtsfach „Berufsorientierung“ hat der Schülerin der zehnten Klasse ermöglicht, diese Erfahrungen zu sammeln.

Bei den „ Seesternchen“ ist es Zeit für das Frühstück. Wie üblich hilft Melina beim Eindecken und die Mahlzeiten zu verteilen. Eines der Kita-Kinder bedankt sich mit einer innigen Umarmung. „Das geht mir voll ans Herz“, sagt Melina mit leiser Stimme und fügt an: „Man bekommt von den Kindern so viel Liebe.“ Auch wegen solcher Momente ist sich die Jugendliche sicher, dass sie nach der Schule eine Ausbildung zur Erzieherin beginnen möchte. Eine Bewerbung ist bereits verschickt.

Damit hat Melina so manchen Schülern an Regionalen Schulen Einiges voraus. Denn die Zeit nach der Mittleren Reife wirft viele Fragen auf: Soll es mit einem Fachabitur weitergehen, mit einem Freiwilligen Sozialen Jahr oder wie bei Melina mit einer Ausbildung? Und falls ja, welcher Beruf ist der passende?

Viele kleine Bausteine

„Es gibt heutzutage so viele Möglichkeiten“, sagt Jana Pätz mit Blick auf Zukunft ihrer Schüler. Die Lehrerin ist an der Regionalen Schule Binz verantwortlich für das Wahlpflicht-Fach „Berufsorientierung“. Dieses Angebot helfe den Jugendlichen, die richtige Entscheidung zu treffen, findet sie. Dafür ist in der Schule ein Konzept entwickelt worden, das zum einen auf viele kleine Bausteine setzt, die schon weit vor dem Wahlpflicht-Unterricht zum Tragen kommen. Angebote, die so auch an anderen Schulen zu finden sind: Besuche von Berufsmessen, ein- und zweiwöchige Pflichtpraktika oder das Verfassen von Bewerbungen sowie das Üben von Vorstellungsgesprächen.

Besonders ist, dass die Schüler mit Beginn der achten Klasse über drei Jahre hinweg mindestens einen konkreten Arbeitsplatz mit all seinen Aufgaben und Anforderungen kennenlernen können. Welcher das sein soll, wird zuvor mit den Schülern und ihren Eltern besprochen. Ein gutes Dutzend an Betrieben in der näheren Umgebung konnte Jana Pätz zum Mitmachen überzeugen; so auch die Verantwortlichen der Kita „ Seesternchen“. Im Vergleich zu einem einwöchigen Praktikum habe ihr die dauerhafte Mitarbeit in Prora mehr Sicherheit gegeben, erklärt Melina. „Sonst würde ich jetzt bestimmt immer noch nicht wissen, wie es nach der Schule weitergehen soll.“

Berufsausbildung oder weiterführende schulische Ausbildung

Die Zeit in der Kita wirkt sich auch auf Melinas Einstellung zum Unterricht aus. „Nach der Kita komme ich mit einem Hochgefühl zur Schule“, meint sie mit einem Lächeln. Außerdem sei ihr bewusst geworden, wie wichtig die Fächer Kunst und Musik für den Beruf der Erzieherin sind: „Dort passe ich jetzt mehr auf, weil ich weiß wofür.“ So hat sich Melina etwa vorgenommen, ihre Gitarren-Kenntnisse aus der fünften Klasse aufzufrischen.

Das Phänomen beobachtet Jana Pätz auch bei allen anderen Schützlingen ihres Kurses. Sie würden deutlich „zielorientierter“ am weiteren Unterricht teilnehmen. Das Konzept zeigt einen weiteren Erfolg: „In den vergangenen Jahren konnte jeder Schüler nach seinem Abschluss eine Berufsausbildung oder eine weiterführende schulische Ausbildung beginnen“, weiß die Binzer Lehrerin. Und was gut ist, spricht sich herum. Denn sie ist momentan mit einigen Nachmeldungen zur Berufsorientierung für das laufende Schuljahr beschäftigt.

