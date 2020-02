Auf Rügen: Zu viele Bäume im Küstenwald in Prora gefällt

Prora

Massive Auslichtung statt Pflegearbeiten: Im Küstenwald vor Block II der 4,5 Kilometer langen Anlage in Prora sind im großen Stil Untergehölz sowie einige Bäume gefällt worden. Dagegen haben Eigentümer des Blockes Einspruch eingelegt, informiert einer von ihnen, der seinen Namen aber nicht in der Zeitung lesen will.

Der zuständige Hausverwalter habe das forstwirtschaftliche Dienstleistungsunternehmen Aqua Natur aus Binz mit den Arbeiten beauftragt, das mit Radladern den Wald auslichtete. Hintergrund soll nach OZ-Informationen dabei die Einlösung des Verkaufsversprechens sein, eine parkähnliche Anlage mit Blick aufs Meer zu bieten.

Nach Aussagen des Verwalters sollten in diesem Bereich Verkehrssicherungsmaßnahmen durchgeführt und Totholz entnommen worden sein. „Von Baumfällungen weiß ich nichts, dieser Auftrag wurde nicht erteilt“, so Frank Neubauer, Geschäftsführer der Metropole Living GmbH.

Auslichtungsarbeiten im Küstenwald an der Seeseite von Block II in Prora. Quelle: privat

Schon einmal zu massiv ausgelichtet

Dass einige Bäume gefällt wurden, bestätigt Ricarda Pries. Die Leiterin des Forstamtes Rügen hatte sich gleich nach ihrem Urlaub am Montag ein Bild gemacht. Das Hauptproblem sei aber, dass der komplette Unterwuchs entfernt wurde. Dabei handelt es sich um kleine Bäume, wie Pappeln, Eichen, Birken und Kiefern, mit einem Stammdurchmesser von zehn bis zwölf Zentimetern. „Diese sollten den neuen Bestand bilden, weil der Oberstand zu lückig ist“, so Pries. Also die Bestandsschicht älterer Bäume.

Dies sei das Resultat vergangener Maßnahmen. Denn schon vor ein paar Jahren waren in diesem Bereich des Küstenwaldes übermäßige Auslichtungsarbeiten vorgenommen worden. Damals sei eine Naturverjüngung angeordnet worden. Das Areal wurde sogar eingezäunt, um es vor Wildverbiss zu schützen und damit den Fortbestand des Waldes zu sichern. „Das ist schon ziemlich ungewöhnlich“, so Pries. Diese inzwischen nachgewachsenen Gehölze seien nun aber weggenommen worden.

Landkreis nicht zuständig

Entsetzt darüber ist man auch in der Binzer Gemeindeverwaltung. „Dieses Grundstück ist laut Flächennutzungsplan ein Waldgrundstück mit zusätzlichem Biotopschutz“, so Bauamtsleiterin Romy Guruz. Die Gemeindeverwaltung habe aufgrund vorgenommener großflächiger Fällarbeiten Anzeige bei der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises erstattet. Das betreffe auch ein kommunales Grundstück am Block 0 an der Strandpromenade, das die Gemeinde an einen privaten Pächter vermietet hat. Dort seien Bäume entnommen worden, so Guruz.

Der Landkreis sei allerdings nicht zuständig, sondern die Forst, erklärt Pressesprecher Olaf Manzke. „Wir waren draußen, um die Forstungsmaßnahme der Firma Steinbrecher zu prüfen. Es war alles in Ordnung“, so der Kreissprecher. Inhaber Marco Steinbrecher, der in Prora Waldflächen besitzt, war vor einem Jahr in die Kritik geraten im Zusammenhang mit den massiven Baumfällungen auf seinen Waldflächen entlang der Bahngleise zwischen Binz und Prora.

Rund 240 Eigentümer

Ein Waldbesitzer habe selbstständig darauf zu achten, seinen Wald zu pflegen und das Waldgesetz einzuhalten. Laut Forstamtsleiterin wird die radikale Aktion im Küstenwäldchen vor dem Prora-Block ein Nachspiel haben. Was auf natürlichem Weg nun nicht mehr nachwachsen kann, müsse jetzt mit einer künstlichen Verjüngung nachgebessert werden. „Wir werden Kontakt zu den Eigentümern suchen und festlegen, inwieweit Ersatzpflanzungen vorgenommen werden müssen“, so Ricarda Pries. Dies wird die Kritiker der Aktion unter den Eigentümern wenig erfreuen.

Im Block II befinden sich das Hotel „ Prora Solitaire“ von Investor und Projektentwickler Ulrich Busch sowie Eigentumswohnungen. Rund 240 Eigentümer soll es insgesamt geben. Die große Eigentümerzahl sei bei einem Küstenschutzwald prinzipiell problematisch, so Pries. Dieser stehe unter strengem Schutz und muss erhalten werden. Jeder Waldbesitzer habe aber das Recht, seinen Wald zu betreten.

