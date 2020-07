Auf Rügen doppelt so viele Urlauber je Einwohner wie auf Mallorca

Göhren

Der touristische Druck auf die Insel nahm in den vergangenen Jahren stetig zu. Der durch die Corona-Krise ausgelöste Trend zum Urlaub im Inland erhöht den Druck nun zusätzlich. Auch aus der Branche wird mittlerweile der Ruf nach einer Begrenzung des „Over-Tourism“ laut. Dabei lag zuletzt auch der Vorschlag auf dem Tisch, die Zahl der Gästebetten auf das Doppelte der Einwohnerzahl zu begrenzen.

Diese Zahl sei zumindest für den Amtsbereich Mönchgut-Granitz schon seit Langem deutlich überschritten, meint Herbert Dobelstein ( CDU). „In den vergangenen zwei Jahren hat sich das Verhältnis der Zahl von Einwohnern zu Gästebetten durch den ungebremsten Neubau von teilweise Großprojekten zur Vermietung dramatisch zuungunsten der Bevölkerung entwickelt“, so der Vorsitzende des Göhrener Tourismus- und Finanzausschusses. Statistischen Angaben aus dem Jahr 2018 zum Amtsbereich Mönchgut-Granitz zufolge verfüge Sellin bei 2623 Einwohnern über 8600 Gästebetten, was einem Verhältnis von 1:3 entspräche. In Göhren seien es bei 1300 Einwohnern bereits 7932 Gästebetten (Verhältnis von 1:6) und Baabe (888 Einwohner / 6080 Gästebetten) sowie Mönchgut (1339 Einwohner / 9074 Gästebetten) kämen sogar jeweils auf ein Verhältnis von 1:7.

In Prora entstehen bis zum Jahr 2025 rund 3500 weitere Ferienunterkünfte

Infrastruktur wie Straßen oder Strände seien bereits seit Jahren im Sommer völlig überlastet. Um von Göhren aus mit dem Auto das nur fünf Kilometer entfernte Baabe zu erreichen, habe er schon bis zu zwei Stunden benötigt, klagt Dobelstein. „Zu den Gästen, die Unterkünfte in unseren Ostseebädern gebucht haben, kommen solche, die Quartiere in Satelliten-Siedlungen ohne Strände und ohne jede Versorgung bewohnen und für jede Erledigung mit ihrem Auto auf die Straße müssen.“ Von Gästen erhalte er zuweilen die Rückmeldung, dass sie sich dieser Situation trotz der Schönheit der Insel nicht erneut aussetzen würden.

Allein im „Koloss von Prora“ sollen bis zum Jahr 2025 rund 3500 weitere Ferien-Unterkünfte entstehen. Auch die Wirtschaftsfördergesellschaft Vorpommern befasste sich aus diesen Gründen auf ihrem vergangenen Immobilientag mit der Frage, „wie in Zeiten steigender Bau- und Immobilienpreise bezahlbares Wohnen gewährleistet werden kann“.

Auf Rügen doppelt so viele Urlauber je Einwohner wie auf Mallorca

Bereits im touristischen Leitbild von 2003 habe sich der Tourismusverband der Insel strikt gegen Neubauprojekte auf der grünen Wiese ausgesprochen, sagt Knut Schäfer. Der Vorsitzende des Verbands hatte im vergangenen Jahr seinerseits Zahlen auf den Tisch gelegt. In einem Vortrag zum Thema „Tourismusdruck auf der Insel Rügen und dessen Auswirkungen auf die Bevölkerung“ hatte Schäfer darauf hingewiesen, dass sich die Zahl der Übernachtungen seit 1995 von etwa drei Millionen auf heute fast sechs Millionen nahezu verdoppelt hätte. 60 Prozent davon finden im Bereich Binz und Mönchgut-Granitz gefolgt von Wittow (14 Prozent) statt. Im Inselnorden holen die Gemeinden Glowe und Breege-Juliusruh stark auf.

Pro tausend Einwohner liegt Rügen mit knapp 100 000 Übernachtungen mit weitem Abstand vor dem Durchschnitt von Mecklenburg-Vorpommern (18 400) und Deutschland (5500). Rügen und Hiddensee würden bei den Übernachtungen pro Einwohner das spanische Mallorca fast um das Doppelte überrunden. Tendenz eher steigend. Wirtschaftsboom und Niedrigzinsen befördern den Bauboom und der aktuelle Trend zum Urlaub im Inland befeuere zusätzlich hohe Rendite-Erwartungen. „Diese Entwicklung darf sich nicht fortsetzen, sonst bleiben wir nicht authentisch“, mahnt Schäfer. Dabei seien auch Gemeindevertretungen gefragt, die eine Veränderungssperre erlassen könnten.

Nach der Gemeinde Hiddensee nahm sich zuletzt auch die Göhrener Gemeindevertretung des Problems an. In ihrer Sitzung vom 22. Juni folgte sie einer Empfehlung des Bauausschusses, der eine weitere Umwandlung vom Miet- in Ferienwohnungen im Ostseebad verhindern wollte. In einem Grundsatzbeschluss wurde nun das Amt beauftragt, eine Wohnraumerhaltungssatzung zu erarbeiten.

Göhren will keine teuren Eigentumswohnungen

Von Uwe Driest