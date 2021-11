Während einige Weihnachtsmärkte der Insel bereits abgesagt wurden und andere noch auf Durchführung an den kommenden Wochenenden hoffen, fanden die „Weihnachtswelten“ in Putbus am Wochenende großen Zuspruch. Die Veranstalter hatten sich so gut es ging auf die Einhaltung der Corona-Regeln eingestellt.