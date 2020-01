Auf den Spuren von Göhrens Fischern

Rügen

Heilpraktiker Rainer Rahmfeld gibt am Freitag eine Einführung in die Welt der ätherischen Öle. Um 10 Uhr spricht er im Binzer Haus des Gastes in einem Gesundheitsvortrag darüber, wie sie zu emotionalem Wohlbefinden beitragen können. Die Teilnehmer erfahren, was ätherische Öle sind, wie sie gewonnen werden und warum auf Qualität zu achten ist. Dabei gibt es auch einen Exkurs in die Historie. Der Eintritt ist kostenfrei.

Am Freitag wird im Sassnitzer Kino Lichtspiele im Grundtvighaus der Film „Dance! Jeder Traum beginnt mit dem ersten Schritt“ gezeigt. Die Vorstellung beginnt um 20 Uhr. Zum Film: Der begeisterte Tanzlehrer Dulaine bringt Kindern aus gutem Hause Tango, Swing und Foxtrott bei und zeigt ihnen, wie sie erfolgreich Tanzwettbewerbe gewinnen können. Als er eines Tages einen Jugendlichen, der grundlos das Auto seiner Schuldirektorin zerstört, beobachtet, beschließt er durch seinen Tanz Teenagern, die aus sozial schwachen Verhältnissen stammen, zu helfen. Im Anschluss an den Film geben die Tango-Fans von „InselTango Rügen“ kleine Einblicke in die Welt des Tango Argentino.

„Lieder vom Wolgastrand“ – Erinnerungen an Ivan Rebroff – Ronny Weiland werden am Freitag um 16 Uhr im Alten E-Werk Sassnitz zu hören sein. Sein Unterhaltungsprogramm erstreckt sich vom Schlager, über Klassik, Musical, Volksmusik, bis hin zu modernen Klängen. Zu seinem Repertoire gehören das „Ave Maria“, „Wolgaschlepper“, aber auch „Katjuscha“ und „Anatevka“. Karten können telefonisch vorbestellt werden: 038392/67 55 55.

Mehr als 50 Feuerwehrautos rollen am Sonnabend aus allen Richtungen nach Sassnitz. Die Jugendfeuerwehren aus dem Landkreis treffen sich hier zum Wettstreit um den „Neujahrspokal“ der Kreisjugendfeuerwehr. Los geht es um 9 Uhr in der Sporthalle Dwasieden. Bevor gegen 15 Uhr die Siegerehrung durchgeführt wird, müssen erstmals 46 angemeldete Mannschaften in verschiedenen Altersgruppen sich in Ihrem Können beweisen.

„Auf Fischers Spuren“ nennt sich der gemütliche Spaziergang in Göhren, der am Sonnabend von 11 bis 13.30 Uhr angeboten wird. Dabei handelt es sich um eine Führung rund um Göhren zu passenden Schauplätzen mit Geschichten zur Fischerei in der Region von anno dazumal bis heute. Anschließend lädt das Travel Charme Hotel Nordperd zu einer Fischsuppe und einem Hotelrundgang ein. Treffpunkt ist am Haus des Gastes Göhren (Poststraße 9).

Am Sonnabend ist die Regionale Schule „Am Grünen Berg“ in Bergen Ausrichter des ersten Band-Contests und ersten Gesangswettbewerbes der Insel Rügen und Umgebung. Nachdem sich in den vergangenen Jahren die verschiedenen Schul- und Jugendbands der Insel in der Schule „Am Grünen Berg“ getroffen hatten, um voneinander zu lernen und sich inspirieren zu lassen, ziehen sie dieses Mal in den Marstall nach Putbus. Das Platzangebot der Schule hat für die Menge der zugesagten teilnehmenden Bands nicht mehr ausgereicht, teilte die Schulleitung mit. Neben dem Band-Contest wird erstmalig Gesangstalenten auch eine Bühne geboten. Die um 14 Uhr beginnende Veranstaltung ist für Besucher kostenfrei. Infos: 0175/8580983.

Von Mathias Otto