Auf der Flucht: Betrunkener Schwarzfahrer kollidiert mit Autos in Bergen

Die Flucht vor der Polizei hat ihm nichts genützt – im Gegenteil: Beim Versuch, sich der Kontrolle zu entziehen hat ein junger Mann am späten Sonntagabend in Bergen auf der Insel Rügen sogar noch einen Unfall verursacht. Er stieß mit dem Auto gegen zwei parkende Fahrzeuge. Die Liste der Verstöße ist lang, für die er sich jetzt verantworten muss.

Vor Polizeistreife geflüchtet

Gegen 23.15 Uhr wollten Beamte des Polizeihauptreviers Bergen an der Kreuzung B 196/Putbuser Chaussee in Bergen einen Pkw der Marke Chrysler, der sich im Gegenverkehr befand, anhalten und kontrollieren. Der Fahrzeugführer habe jedoch versucht, sich der Kontrolle zu entziehen. Wie die Polizei mitteilt, flüchtete er mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Putbus, bog dann nach rechts in die Straße der DSF und auf der gleich wieder rechts in die Hermann-Matern-Straße ab. Dort kollidierte er mit zwei parkenden Fahrzeugen. Entstandener Sachschaden: rund 5000 Euro. Der Fahrer, ein 25-Jähriger, und sein 27 Jahre alter Beifahrer, beide Insulaner, blieben unverletzt.

Fahrer räumt Drogenkonsum ein

Das Duo wollte sich von der Unfallstelle entfernen, konnte jedoch durch die Beamten daran gehindert werden. Wie sich herausstellte, stand der Fahrer unter erheblichem Alkoholeinfluss. Laut Polizei hatte er 1,64 Promille intus. Ein Arzt entnahm ihm im Anschluss eine Blutprobe. Auch der Beifahrer hatte getrunken. Zudem räumte der Fahrer gegenüber den Beamten ein, dass er zeitnah ebenfalls Betäubungsmittel in Form von Cannabis und Kokain konsumiert hatte.

Mit „falschen“ Kennzeichen unterwegs

Damit nicht genug: Der 25-Jährige hat nicht nur eine Rausch-, sondern auch eine sogenannte Schwarzfahrt unternommen. Er ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Zudem ergab die Überprüfung, dass der Pkw nicht zugelassen war und die am Fahrzeug angebrachten Kennzeichen gar nicht zum Chrysler, sondern zu einem anderen Pkw gehörten. Im Zuge der weiteren Ermittlungen wird geprüft, ob sie zuvor entwendet wurden. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Weiteren Drogensünder geschnappt

Ein weiterer Drogensünder ging Beamten des Polizeihauptreviers Bergen am Sonntag bereits um 0.10 Uhr in der Wasserstraße in Bergen ins Netz. Dort kontrollierten sie einen Pkw VW. Dabei ergab sich für die Beamten der Verdacht, dass der 23-jährige Fahrzeugführer, ein Insulaner, vermutlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Auf Nachfrage habe er den Konsum eingeräumt, informiert ein Sprecher des Polizeireviers. Zur Beweissicherung wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet. Im Verlauf der Kontrolle entdeckten die Beamten im Fahrzeug illegale Betäubungsmittel, beschlagnahmten sie und leiteten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

