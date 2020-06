Auf diese Veranstaltungen auf Hiddensee können Sie sich freuen

Vitte

In den kommenden Tagen erwartet die Einwohner und Besucher der Insel Hiddensee wieder einige spannende Lesungen und Wanderungen. So findet am Sonnabend, den 6. Juni, um 18.30 Uhr unter anderem die Gartenlesung mit Ute Fritsch und Meeresrauschen statt.

Unter dem Motto „ Hans Fallada und seine Liebe zur Ostsee – Leben und Literatur“ stehen der Autor und sein Werk im Mittelpunkt. So wird im Blauen Strandhaus am Norderende 38 in Vitte, ein Strandabgang vor dem Nationalparkhaus, über Falladas Erlebnisse in Graal-Müritz, auf Hiddensee, in Stralsund und auf Usedom sowie den jeweiligen literarischen Niederschlag erzählt.

Weiteres Highlight: Lyrik-Lieder-Fest

Weiteres Highlight am Wochenende ist am Sonntag, den 7. Juni, um 16 Uhr das kleine Mascha-Lyrik-Lieder-Fest zum 123. Geburtstag von Mascha Kaleko im Garten des Blauen Strandhauses. Unter den Namen „Sozusagen grundlos vergnügt“ werden Gedichte, Chansons, Biografisches und Lieder verschiedener Interpreten zum Besten gegeben.

Das Leben, das Dichten, die zwei Hiddenseeaufenthalte werden von Ute Fritsch nebst eingespielter Originalrezitationen von Mascha Kaleko vorgestellt. Der Eintritt kostet 9,50 Euro. Da maximal 30 Teilnehmer erlaubt sind, sollte man sich unter Telefon 0170 / 412 52 77 angemeldet werden.

Ringelnatz und Ulf Deutscher

Am Dienstag, den 9. Juni, findet um 16.30 Uhr zudem eine literarisch-musikalische Lesung „Mit Ringelnatz auf Hiddensee“ mit Ute Fritsch und Ulf Deutscher im Garten von Ringelnatz’ Lieblingshaus statt. Matrosin Ute Fritsch fabuliert Geschichten und Anekdoten, trägt Neurecherchiertes vor, liest aus ihrem Buch.

Ulf Deutscher rezitiert die schönsten Hiddensee-Gedichte von Ringelnatz, singt seine eigenen vertonten Ringelnatz-Gedichte und gibt eine kleine Kostprobe aus dem auf Hiddensee entstandenen Stück „Die Flasche“ von Ringelnatz. Der Eintritt kostet 10 Euro, nur 35 Personen können teilnehmen, so dass eine Voranmeldung empfohlen wird.

Lieder und Texte von und mit Ulf Deutscher werden dann am Mittwoch, den 10. Juni, um 18.30 Uhr vorgetragen. Der Schauspieler und Sänger trägt seine Werke vor, die teilweise auf Hiddensee entstanden sind oder die „einzig schöne“ Insel aus der Ferne beschreiben. Im poetischen Garten des Blauen Strandhauses sind die Hiddensee-Lieder von Ulf Deutscher erstmals zu entdecken – neben einer illustren Wiederbegegnung mit Rocksongs aus der DDR und der Welt. Der Eintritt kostet für die maximal 35 Teilnehmer 10 Euro.

