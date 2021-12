Aufwachsen im Urlaubsparadies Rügen: Top oder Flop?

Sassnitz

Das schmucklose Gebäude, in dem der Jugendbeirat Sassnitz (JuBS) untergebracht ist, hat schon bessere Tage gesehen. Die Fassadenfarbe blättert ab, die Einrichtung besteht aus Möbeln, die man bestenfalls als „noch funktionsfähig“ bezeichnen kann und an der Decke sind einige Flecken zu entdecken, die man nicht ignorieren sollte.

Aber: Im Vorraum steht ein liebevoll geschmückter Tannenbaum und jeder der jungen Männer und Frauen, die mit mir am Tisch sitzen, strahlt einen gewissen Stolz aus. Das ist schließlich „ihr“ Bereich, „ihr“ Beirat und „ihr“ Haus, in dem sich nachmittags treffen können - ein Privileg, was nicht viele junge Menschen auf Rügen haben. Paula, Christian, Dominik und Letizia wohnen in und um Sassnitz, hier existiert seit nunmehr 15 Jahren das Jugendparlament als Ort des Austausches. In anderen Regionen Rügens gibt es das nicht- da trifft man sich dann abends an der „Busse“ oder auf Discounterparkplätzen.

„Ohne Auto ist man verloren“

Wie ist es denn so als junger Mensch auf Rügen zu leben, will ich wissen. „Rügen ist schön, das ist schon eine Art Traumort“, beginnt die 15-jährige Paula. Sie wohnt in Hagen, einem idyllischen Ort in der Nähe von Sassnitz. Die Idylle hat allerdings auch ihren Preis, der Ort ist abgelegen und mit dem ÖPNV nur schwer zu erreichen. „Von Hagen nach Bergen würde ich mit dem Bus rund zwei Stunden brauchen, weil die Route erst in Richtung Altenkirchen startet und dann über Sagard nach Bergen führt. Ich fahre mittlerweile Zug.“

Helfen bringt Freude In diesem Jahr sammelt die OSTSEE-ZEITUNG Rügen Geld für einen Partybus für alle Jugendlichen der Insel. Das Veranstaltungsmobil soll – sobald die Corona-Situation es zulässt – mit Party- und Veranstaltungsangeboten über die Dörfer fahren und so das Leben im ländlichen Raum attraktiver machen. Betrieben wird der Bus vom Verein Jugendring aus Bergen. Ein Viertel der eingenommenen Spendensumme wird an die Tierrettung Vorpommern-Rügen fließen, die sich eine kleine Igelstation aufbauen will. Machen Sie mit und helfen Sie uns, zusammen etwas auf der Insel voranzubringen. Egal ob Privatperson oder Unternehmen: Jede Summe zählt. Die Namen der Spender werden von der OZ veröffentlicht, sonst bitte im Betreff vermerken. Kontodaten Kontoinhaber: Jugendring e.V. IBAN: DE49 1505 0500 0102 0555 13 Betreff: OZ- Weihnachtsaktion

Der letzte Bus aus Sassnitz nach Hagen geht am frühen Abend - aber nur bis zum Parkplatz. „Von da ist es dann nochmal ein strammer Fußmarsch nach Haus“, sagt sie. „Ohne Auto ist man verloren. Ich mache zumindest gerade meinen Motorradführerschein.“ Ihre Freunde Dominik (17) und Letizia (17) wohnen zwar in Sassnitz, aber sie erinnern sich gut an den Ferienjob in Binz, bei dem sie ähnliche Erfahrungen mit dem ÖPNV gemacht haben. „Das ging schon gut los“, meint Letizia. „Wenn man am ersten Tag zu spät kommt, weil der Bus ausfällt.“

Fazit 1: Als junger Mensch ist man enorm auf die wenigen Busverbindungen angewiesen. Und verbringt sehr viel Zeit in Wartehäuschen.

Kinder und Jugendliche sollten in die Planungen einbezogen werden

Dominik liebt seine Insel sehr. Aber man müsse auch mal was anderes sehen. Hamburg zum Beispiel, meint er und seine Augen strahlen. „Das ist eine ganz andere Atmosphäre und da ist natürlich viel mehr los“, meint der 17-Jährige. „Hier gibts eben nicht so viel für junge Menschen. Ich habe schon das Gefühl, dass wir bei den Planungen etwas vergessen werden.“ Damit meint er nicht nur Jugendliche, sondern auch Kinder. „Ich finde, das sieht man schön an den Spielplätzen“, sagt er. „Die in den Wohngebieten werden vernachlässigt, die in den touristischen Vorzeigegebieten kriegen ständig neue Sachen.“

Immerhin gebe es in Sassnitz den Streetballplatz gegenüber des Einkaufszentrums für Jugendliche. Optimal sei das aber nicht, zum einen gebe es kein Dach, die Betonbänke seien unbequem und kalt. Streetball wird hier auch ab und an gespielt - vor allem ist der Platz aber Treffpunkt. Sehen und gesehen werden. Quatschen, Trinken, Musik hören. „Viele Stadtvertreter schauen da natürlich auch genau drauf, wie viel Müll zum Beispiel anfällt“, beschreibt Sebastian Kleinschmidt. Er ist einer der Gründer des Jugendbeirates und mit 31 zwar noch jung, aber auch im idealen Alter zwischen Entscheidungsträgern und Jugendlichen zu vermitteln. „Aber man muss auch sehen, dass man genügend Mülleimer aufstellt“, findet er. „Und am Hafen wird der Müll ja auch kommentarlos weggeräumt.“

Fazit 2: Wo sollen wir hin? So richtig willkommen fühlen sich die Sassnitzer Jugendlichen an vielen Orten nicht. Der JuBS ist ein Glücksfall, alles abdecken kann der Jugendbeirat aber auch nicht.

Partys bei Kerzenschein oder Handy-Taschenlampe

Und die Partyszene? Kann man irgendwo auf Rügen abends weggehen? „Da gibt es gleich mehrere Probleme“, meint Letizia. „Erstmal gibt es aktuell nichts mehr, wo man tanzen kann und dann ist das bestimmt nicht um die Ecke. Das heißt, man braucht mindestens einen Autofahrer der nichts trinkt.“ Eine Jugend ohne Tanzen? „Naja“, kommt es von einigen. Es gebe schon ab und an Partys, auf den ehemaligen Militärliegenschaften. Mit Handy- oder Kerzenlicht und mitgebrachter Musik.

Einen Partybus, wie ihn die OZ mit ihrer Weihnachtsaktion finanzieren will, könnten sie sich aber gut als Alternative vorstellen. „Der könnte auf den großen Parkplatz unten beim Bildungszentrum“, meint Letizia. Ein ganz anderes Problem ist das Einkaufen. Christian (15) ist genervt. „Man muss immer nach Stralsund, wenn man Klamotten haben will.“ Auch Dominik kann mit dem Angebot auf Rügen wenig anfangen. „Was haben wir denn hier?“, ereifert er sich. „Woolworth, Kik und Kakko.“ Die anderen am Tisch feiern. „Takko, mein ich.“

Fazit 3: Das Zeitalter der Discos scheint vorbei. Aber ausgeflippte Kleidung einkaufen können junge Menschen hier ohnehin kaum.

Ausbildung auf der Insel? Eher schwierig

Wie sehen denn die Zukunftspläne aus?, frage ich. „Ich finde es echt schade, dass man hier nicht studieren kann“, so Christian. Er will Lehrer werden. „Ich wäre gern hier geblieben für die Ausbildung. Das ist echt ein Manko.“ Ähnlich geht es den Anderen. „Tierpflegerin“, nennt Letizia ihren Wunschberuf. „Dafür muss ich nach Rostock.“ Paula will Radiomoderatorin oder Mediengestalterin werden und hat sich für ein Praktikum in Hamburg beworben.

Dort will auch Dominik hin, er möchte Erzieher werden. „Das würde vermutlich sogar auf Rügen gehen. Aber ich möchte etwas anderes sehen“, meint er. Hat keiner Lust auf die Rügener Tourismusbranche? „Bloß nicht.“ Einhelliges Kopfschütteln. „Das sind Arbeitszeiten und Löhne, die überhaupt nicht zusammenpassen“, meint Dominik. „Und dann die Saisonalität der Arbeitsplätze. Ich denke, man sollte wirklich zusehen, dass man versucht, die Wirtschaft etwas breiter aufzustellen.“

Fazit 4: Nach der Schule: Runter von der Insel, ob man will oder nicht

Tourismusentwicklung wird genau beobachtet

Obwohl also alle Zeichen auf „weg“ stehen, wollen alle Jugendlichen an diesem Nachmittag den Gedanken an eine Rückkehr auf die Insel nicht ausschließen- sie wünschen es sich sogar. „Das ist ein Trend, den ich seit einiger Zeit beobachte“, meint Sebastian Kleinschmidt. „Junge Familien kommen wieder zurück.“ Dafür sei es in seinen Augen enorm wichtig, das die Insel nicht nur auf den Tourismus setze.

Ein Thema, was unter den Jugendlichen kontrovers diskutiert wird. „Ich bin in einem Aufsatz kürzlich schon zu dem Schluss gekommen, dass der Tourismus wichtig ist“, meint Christian. „Es leben viele Menschen davon.“ Aber doch nicht so, wirft Dominik ein, „Es wird so viel Natur dafür zerstört, man muss nur mal hinsehen.“ Auch Paula kann von der Entwicklung ein Lied singen. „Was soll ich denn sagen?“, meint sie. „Meine nächsten richtigen Nachbarn leben etwa sieben Häuser weiter, dazwischen sind alles Ferienhäuser und -wohnungen.“

Fazit 5: Kritischer Wunsch der Jungen: „Macht uns die Insel nicht kaputt. Wir wollen wiederkommen.“

Von Anne Ziebarth