Binz

Rachel Armstrong ist „halb und halb“ könnte man sagen, denn sie lebt und arbeitet zwar auf Rügen, liebt die Natur und die Menschen der Insel und schwärmt vom letzten warmen Sommer in Deutschland – ihre Wurzeln liegen jedoch über 18 000 Kilometer Luftlinie entfernt. „Ich vermisse die Wärme“, sagt die 49-Jährige. Und das ist ihr womöglich in die Wiege gelegt, stammt sie doch aus Australien. „Mein Vater bewarb sich als junge Fachkraft im KFZ-Bereich aus Deutschland heraus auf eine Stellenanzeige in Australien und lernte dort meine Mutter kennen“, erzählt Rachel Armstrong. Sie hat nicht allzu viele Kindheitserinnerungen an das Land, denn die Familie entschied sich zwei Jahre nach der Geburt der Tochter zurück nach Deutschland zu ziehen. „Es verschlug uns damals nach München. Ich war noch sehr klein.“ Die Mutter kümmerte sich um sie und den kleineren Bruder. Der Vater arbeitete.

Zurück zu den Wurzeln

„Es gab Kindergärten, in denen viele fremdsprachige Kids untergebracht waren, dort lernte ich schnell Deutsch, später begann ich eine Lehre im Bankwesen in München.“ Das Fernweh und die Neugier zur Heimat waren groß. Rachel Armstrong war 21 Jahre alt, als sie sich entschied, zu ihren Wurzeln zurückzukehren. „Ich hatte die Möglichkeit nochmal etwas Neues zu lernen.“ In Rydges in Neuseeland bewarb sie sich bei einer Hotelgruppe und durchlief das gesamte Management-Trainee-Programm. Mit 34 wurde sie die jüngste Hoteldirektorin der Region. „Ich liebte meinen Job, arbeitete viel und fühlte mich wohl in Neuseeland.“ Irgendwann in dieser Zeit lernte sie ihren heutigen Mann kennen. Nach einigen Jahren in Neuseeland bekam sie die Chance auf die Leitung eines großen Touristenparks in Gold Coast an der Südostküste von Australien. Der Landstrich sei geprägt von Urlaubern und Touristenhochburgen. „Ich hatte einen verantwortungsvollen Job, viel zu tun und das in der Hitze Australiens.“

Sehnsucht nach Deutschland

Rachel Armstrong erinnert sich an die aufgeschlossenen Menschen, die Freundlichkeit im Land und die Nähe zur Familie. „Meine Eltern waren damals schon im Ruhestand und so lebten wir alle gemeinsam in einem Haus zusammen in Australien“, erzählt sie. „Mein Mann, meine Mutter, mein Vater und ich.“ Alle seien echte Familienmenschen. Die Sehnsucht nach Deutschland blieb und so legte die Idee des Vaters den Grundstein für die heutige Wirkungsstätte von Rachel Armstrong. „Mein Vater war als Kind auf Rügen in Sellin und Göhren“, sagt sie. Er fuhr als Pensionär auf die Insel, schaute sich alles an und kam schwärmend zurück. „Meine Entscheidung war gefallen. Ich musste mich einfach irgendwo dort bewerben, um an der Ostseeküste arbeiten zu können.“

Täglich wird telefoniert

Seit November 2010 arbeitet Rachel Armstrong als Personaldirektorin im Rugard Thermal Strandhotel, im Arkona Strandhotel und im Grand Hotel in Binz. Die neue Herausforderung bestand zum einen in der Arbeit an sich und zum anderen in der Beziehung zu ihrem Mann. „Wir führen seit diesem Zeitpunkt eine Fernbeziehung, telefonieren täglich, sehen uns alle zwei bis drei Monate für einen längeren Zeitraum, besuchen uns gegenseitig oder treffen uns irgendwo auf der Welt auf halber Strecke.“ Das ginge gut, sagt sie, denn es sei wichtig, sich gegenseitig Vertrauen zu schenken und den anderen in seinen Wünschen zu unterstützen. „Bei meinem Mann und mir funktioniert das wunderbar und wir wissen, dass wir irgendwann im Ruhestand abwechselnd in Australien und auf Rügen leben werden.“

Sprung in die Ostsee

Die Sommer auf Rügen sind toll, die Natur unglaublich, die Welt noch so harmonisch und friedlich, findet Armstrong. „Ich genieße es, nach Feierabend in die Ostsee zu springen und die vielen kleinen verschlafenen Örtchen auf der Insel zu besuchen“, schwärmt die Australierin. Natürlich sei der Job anstrengend und führe sie durch die Welt auf der Suche nach Nachwuchskräften für die Branche, dennoch habe sie gelernt sich den Gegebenheiten anzupassen, feinfühlig auf die Bedürfnisse der Menschen vor Ort einzugehen und mit den Herausforderungen der individuellen Fachkräfteentwicklung zu wachsen. „Als ich 2010 anfing, in Binz zu arbeiten, gab es eine Wohnung mit vier ungarischen Mitarbeitern, heute sind wir mit über 21 Nationalitäten in den Hotels vertreten.“ Rachel Armstrong kann sich derzeit einfach kein anderes Leben vorstellen.

Christine Zillmer