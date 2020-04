Sassnitz

Die als „ Königslinie“ bezeichnete Fährverbindung zwischen Sassnitz auf Rügen und dem schwedischen Trelleborg wurde am 6. Juli 1909 eingerichtet. Benannt ist sie nach dem damaligen deutschen Kaiser Wilhelm II. als König von Preußen und dem schwedischen König Gustav V., die zur Premiere anwesend waren. Sie stellt die kürzeste direkte Fährverbindung zwischen Deutschland und Schweden dar.

1959 wurde die Sassnitz I zum 50-jährigen Bestehen der Fährlinie in Dienst gestellt. Bis zu ihrem Verkauf im Jahr 1986 blieb Sassnitz ihr Heimathafen. Zur Indienststellung der Sassnitz II am 11. März 1989 kündigten sich in der DDR bereits politische Veränderungen an. Die Sassnitzer Bevölkerung und deren Gäste durften das Schiff besichtigen, das für den Verkehr in das „nichtsozialistische Ausland“ gebaut worden war. Nach dem 9. November 1989 gab es einen bis dahin nie erlebten Ansturm von Reisenden auf die Schiffe der Linie Sasnitz-Trelleborg.

Seitdem Scandlines 2012 seine Anteile an der „ Königslinie“ verkauft hat, ist die Stena Line alleinverantwortlich für den Betrieb der geschichtsträchtigen Fährverbindung, welche 2019 mit einem großen Festakt ihr 110-jähriges Bestehen feierte. Mit der Übernahme durch Stena Line gingen die Zahlen im Passagierbereich, aber auch im Frachtbereich über die Jahre deutlich nach unten. In den letzten Jahren wurden durchschnittlich 300 000 Passagiere, vornehmlich schwedische Touristen, transportiert.

Die schwedische Reederei Stena Line, gegründet 1962, gehört mit etwa 5000 Angestellten zu den größten Fährunternehmen der Welt. 2018 transportierte die Flotte, bestehend aus 38 Schiffen, über 7,6 Millionen Passagiere, 1,7 Millionen Autos und 2,1 Millionen Frachteinheiten zwischen den Niederlanden und Großbritannien, auf der Irischen See sowie auf der Ostsee.

Stena Line operiert in Deutschland vom Hauptsitz in Rostock aus sowie einem Büro in Kiel. Mit den Schiffen „ Mecklenburg-Vorpommern“ und „ Skåne“ wurden Fährverbindungen zwischen Rostock und dem schwedischen Trelleborg und mit der „ Sassnitz“ zwischen Mukran und Trelleborg angeboten.

