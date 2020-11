Stralsund/Rügen

Der befürchtete Einbruch bei der Berufsausbildung ist in Vorpommern-Rügen ausgeblieben. Der Ausbildungsmarkt 2019/2020 zeigte sich trotz Corona erstaunlich robust. Darauf weist Dr. Jürgen Radloff, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Stralsund, im Abschlussbericht des Berufsberatungsjahrs 2019/2020 hin.

Demnach haben sich von Oktober 2019 bis Ende September 2020 insgesamt 986 Jugendliche als Bewerber um einen Ausbildungsplatz bei der Berufsberatung der Arbeitsagentur gemeldet. Das waren 100 weniger als im Vorjahreszeitraum. Auf der anderen Seite wurden von den Unternehmen in Vorpommern-Rügen 1545 Ausbildungsstellen angeboten, nur vier Stellen weniger im Vergleich zum Vorjahr. 219 Lehrstellen sind aktuell noch unbesetzt. Auf der anderen Seite suchten zum Ende des Berufsberatungsjahres noch 40 Jugendlichen nach einem Ausbildungsplatz.

Fachkräftemangel ist ein gravierendes Problem

„Anders als ursprünglich vielfach befürchtet, haben die Unternehmen ihr Angebot an Ausbildungsplätzen in den meisten Fällen nicht reduziert“, konstatiert Jürgen Radloff. „Das ist auch richtig, denn trotz der aktuellen Corona-Krise dürfen die Unternehmen die Ausbildung von zukünftigen Fachkräften nicht aus dem Auge verlieren. Unabhängig von der Pandemie-Entwicklung bleibt in der Region nämlich ein Problem bestehen: der Fachkräftemangel in bestimmten Branchen. Fast alle Wirtschaftsbereiche suchen regelmäßig gut qualifizierte Fachkräfte. Daher bleibt die Ausbildung von Azubis für die Unternehmen weiterhin von großer Bedeutung.“

Wegen Corona: Vorstellungsgespräch per Video

Einfach sei die Situation für die Ausbildungsbetriebe in diesem Jahr sicher nicht, räumt der Chef der Arbeitsagentur ein. „Wegen der anhaltenden Covid-19-Pandemie zogen sich die Auswahlverfahren der Unternehmen gerade im Frühjahr deutlich in die Länge.“ Kontaktverbote und zum Teil unsichere Zukunftsaussichten hätten die Personalauswahl belastet. Viele Probleme seien mit Kreativität jedoch gelöst worden. „Einige Unternehmen haben Vorstellungsgespräche per Telefon oder Video durchgeführt“, führt Radloff als Beispiel an.

Jobbörse informiert über neue Stellen

Jugendliche, die für das aktuelle Ausbildungsjahr noch nach einer freien Stelle suchen, können laut Arbeitsagenturchef unter Umständen auch jetzt noch in eine Ausbildung starten. Den besten Überblick über freie Lehrstellen biete im Internet die Jobbörse unter www.arbeitsagentur.de. Zudem können die jungen Leute Kontakt mit der Berufsberatung aufnehmen unter der kostenlosen Telefonnummer 0800 4 5555 00 aufnehmen. Dringende Anfragen sind auch per E-Mail an stralsund.berufsberatung@arbeitsagentur.de möglich. „Der Kontakt zur Berufsberatung ist im Übrigen auch für alle Jugendlichen wichtig, die erst im Sommer 2021 die Schule verlassen, denn die Bewerbungsfristen für den Ausbildungsstart im nächsten Jahr haben zum Teil bereits begonnen“, so Radloff abschließend.

