Ausbildungsstart auf Rügen: Arbeit mit Menschen ist Herzenssache

Zu den Auswirkungen der Corona-Pandemie zählt, dass systemrelevante Berufe – und damit auch die Arbeit von Pflegekräften – verstärkt in den Blick gerieten. Das motiviert auch jene 20 jungen Leute zusätzlich, die Anfang des Monats ihre Ausbildung zu Pflegefachfrauen und Pflegefachmännern im Bergener Sana-Krankenhaus begannen. „Wir freuen uns, dass sich 15 junge Frauen und fünf junge Männer für die Ausbildung in unserem Krankenhaus entschieden haben. Darunter sind auch sechs junge Leute, für die die Insel Rügen zur neuen Heimat wird“, sagt Heike Wrage, Leiterin der Pflegeschule im Krankenhaus. Mit mehr als 60 Ausbildungsplätzen – zwanzig in jedem Ausbildungsjahr - ist das Inselkrankenhaus einer der größten Ausbildungsbetriebe in der Region.

Die jungen Menschen, die nun ihre Ausbildung begannen, sind die ersten, die die sogenannte generalistische Ausbildung nach dem reformierten Pflegeberufegesetz absolvieren, das zu Jahresbeginn in Kraft trat. Die bislang eigenständigen Lehren zur Kranken-, Kinder- und Altenpflegekraft sind nun zu einem Ausbildungsgang gebündelt. Auszubildende sollen damit befähigt werden, Menschen aller Altersstufen in allen Versorgungsbereichen zu pflegen.

„Auch für uns beginnt daher eine spannende Phase“, so Heike Wrage. „Seit Monaten haben wir uns auf diesen Ausbildungsstart vorbereitet. Die neue Verordnung halte ich angesichts des Pflegenotstands für gut geeignet, um künftig entstehende Lücken flexibler schließen zu können.“

Junge Leute mögen familiäre Verhältnisse

Mit falschen Vorstellungen trete keiner der Azubis den Beruf an, betont Wrage. „Alle Bewerber haben bereits Praktika absolviert und wissen, was auf sie zukommt.“ Zudem seien auch Bewerber darunter, die möglicherweise schon ihre eigenen Großeltern gepflegt hätten. Mit tausend Euro pro Monat im zweiten Lehrjahr würden Pflegeberufe besser bezahlt als viele Berufe in der Gastronomie. „Es ist aber auch kein Beruf, den man des Geldes wegen ergreift. Man braucht Freude an der Arbeit mit Menschen. Allerdings ist es eine Tätigkeit im Schichtbetrieb, der man das Familienleben anpassen muss.“

20 junge Leute begannen nun im Bergener Sana-Krankenhaus ihre Ausbildung zur Pflegefachkraft. Quelle: Sana

Julian Groß aus Bartmannshagen schreckt das nicht. Er hat sich bereits als Schüler sozial engagiert und freut sich auf künftige Aufgaben. „Ich habe schon viel Gutes von Bekannten über die Ausbildung auf Rügen gehört“, sagt er. Besonders gut gefällt ihm, dass Theorie und Praxis unter einem Dach und im familiären Umfeld des Sana-Krankenhauses stattfinden. Das Sana-Krankenhaus verfügt nämlich nicht nur über eine eigene Pflegeschule, sondern auch über ein angeschlossenes Wohnheim. So sind alle Wege kurz und auch für zusätzliche Praktika müssen die Azubis nicht weiter als bis nach Stralsund fahren, sagt Heike Wrage.

Europaweit anerkannter Abschluss

In einer der ersten Stunden verfolgt Julian gemeinsam mit Lara, Cindy und Celina aus Bergen sowie Lisa aus Sassnitz und Sophia aus Putbus aufmerksam, wie Azubi Pepe Stenzel „Patient“ Jonas Salomon das Gesicht wäscht. „Das ist eine Grundpflegesituation“, erläutert Ausbilder Ronny Reich. Der ist einer der drei Fachlehrer, die gemeinsam mit Ärzten, Apothekern, Rechtsanwälten und Psychologen die Ausbildung durchführen.

Die Hürde für die Ausbildung in einem Pflegeberuf liegt nicht gerade niedrig. Voraussetzung sind zunächst einmal sehr gute bis befriedigende Leistungen in den Fächern Deutsch, Mathe, Physik, Chemie und Biologie. Dann gilt es, binnen drei Jahren 2100 Stunden theoretischen Unterricht und 2500 Stunden praktische Ausbildung in den stationären Bereichen der Inneren Medizin, der Chirurgie, Gynäkologie und Wochenstation, in der Anästhesie oder der Pädiatrie hinter sich zu bringen. Unterrichtet wird unter anderem in Anatomie und Physiologie, Psychologie und Soziologie, Hygiene, Arzneimittellehre, Ökologie, Ethik oder Ernährungslehre.

Schließlich umfasst das Berufsbild neben der Pflege kranke oder alter Menschen auch Tätigkeiten wie Arzneimittelbestände verwalten, Patientenakten führen, Patientendaten dokumentieren, Dienstpläne erstellen und Schriftverkehr mit der Krankenhausverwaltung erledigen. Dafür haben die Azubis am Ende aber auch einen qualifizierten und europaweit anerkannten Berufsabschluss in der Tasche.

Von Uwe Driest