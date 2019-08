Das Rügener Regie-Talent arbeitet an seinem Langfilmdebüt über seine Heimatinsel. Am Freitag und Sonnabend präsentiert der 31-Jährige gemeinsam mit Filmemachern das Kino Open Air in Sellin am Klangpavillon. Gezeigt werden preisgekrönte Kurzfilme und ein Interviewfilm.