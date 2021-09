Für die geplante Aussichtsplattform am Königsstuhl hat am Donnerstag in Stralsund der Zuschnitt von Stahlbauteilen begonnen. Künftig sollen Besucher Kreidefelsens auf Rügen über einen Rundgang gehen können. Bis zu 1100 Gäste sollen sich gleichzeitig auf der Plattform aufhalten können.