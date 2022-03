Aussichtsplattform am Rügener Königsstuhl verzögert sich

Sassnitz

Die Nachricht dürfte bei einigen Urlaubern für große Freude sorgen: Noch bis Juni kann man den Königsstuhl im Nationalpark Jasmund betreten. Damit wird die „Frist“ um Monate verlängert, eigentlich sollte schon im März Schluss sein. Dann sollte der Bau für die neue Aussichtsplattform „Königsweg“ beginnen und der alte Zugang zum Königsstuhl gesperrt werden.

Nun allerdings vermeldet das Nationalparkamt Verzögerungen, eine Eröffnung des Königsweges ist jetzt vorsichtig für „Frühherbst“ angekündigt. „Die Arbeiten am Fundament laufen bereits seit Wochen auf Hochtouren“, so Gesine Häfner vom Nationalparkzentrum Königsstuhl. „Es folgen anschließend die Montagearbeiten an der Schwebeplattform, welche noch den gesamten Sommer in Anspruch nehmen werden. Der 42 m hohe Mast wird im Juni montiert.“

Arbeiten dauern länge als angenommen

Aber: „Die Gründung des Bauwerkes ist auf Grund der Herstellung von Bohrpfählen mit einem Durchmesser von 1,20 m und einer Länge von 48 m sehr aufwendig und komplex“, so Häfner. „Deshalb haben die Arbeiten an der Gründung deutlich länger gedauert als ursprünglich angenommen.“ Eine weitere Herausforderung stellte der Prozess der Montage des 71 m lang herausragenden Stahlüberbaues dar.

„Die erforderlichen Untersuchungen zur Umsetzung des Montagekonzeptes erforderten jedoch zusätzliche Betrachtungen zu den Windeinflüssen und der Hangstabilität, um die Bauabläufe zu optimieren und den Einsatz von schwerer Technik zu minimieren. Diese Untersuchungen konnten erst nach Vorlage des technologischen Konzeptes durch den beauftragten Unternehmer erfolgen und haben längere Zeit in Anspruch genommen“, berichtet der Bauherr und Bürgermeister der Stadt Sassnitz Frank Kracht. „Diese Verzögerung ist sicherlich ärgerlich, aber enorm wichtig in der verantwortungsvollen Umsetzung dieses außergewöhnlichen Bauprojekts“, so Frank Kracht.

Eröffnung im Frühherbst

Der zeitliche Verzug der Bauarbeiten stellt auch das Team des Nationalparkzentrums Königsstuhl vor Herausforderungen. „Wir haben mit einer Eröffnung im Sommer geplant. Nun sieht es wohl eher nach Frühherbst aus“ schätzt Mark Ehlers, Geschäftsführer des Besucherzentrums und zukünftiger Betreiber. Einen genauen Eröffnungstermin gibt es allerdings noch nicht. Dieser wird erst nach Aufstellung des Mastes abschätzbar sein. „Ausgesprochen erfreulich ist“, so Mark Ehlers, „den gesamten Juni, und damit länger als ursprünglich gedacht, haben unsere Gäste nun noch die Möglichkeit, den Königsstuhl zu betreten.“

Ihr Newsletter von Deutschlands größter Insel Alle News und Tipps der Woche von der Insel Rügen im Überblick. Jede Woche Freitag gegen 18 Uhr als E-Mail in Ihrem Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Den „Ausklang“ der bisherigen Nutzung des Kreidefelsens möchte das Team vom Königsstuhl „würdigend“ begleiten, heißt es, denn viele besonderen Momente wurden hier erlebt. Eine aus Stahl gefertigte Silhouette von Caspar David Friedrichs „Wanderer über dem Nebelmeer“ wird dafür auf der bisherigen Plattform aufgestellt, die mit den Gästen noch einmal einen Rück- sowie einen Ausblick wagt. Die Gäste sind außerdem eingeladen, ihre Erinnerungen zu teilen und auf dem Felsen ein Andenken an ihren Besuch in Form eines Feuersteins oder Hühnergotts an eine dafür vorgesehene Steinschnecke anzulegen. Und wer weiß, vielleicht können sie ihren Stein in ein paar Monaten bereits aus vier Metern Höhe vom neuen barrierefreien Rundweg aus erblicken.

Von oz