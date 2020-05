Ausstellung „30 Jahre Einheit“: Bergen zwischen Mauerfall und Wiedervereinigung

Bergen

Wie war das damals zwischen Mauerfall 1989, politischer Wende und Wiedervereinigung 1990? Wie erinnern sich die Insulaner an jene aufregenden Tage, Wochen und Monate, als eine neue Zeit anbrach und sich ihr Leben völlig veränderte? Insbesondere die Geschehnisse in Bergen und die ganz persönlichen Eindrücke der Menschen dazu haben die Organisatoren des Projektes „30 Jahre Einheit“ im Blick.

Das Stadtmuseum, das Medien- und Informationszentrum (MIZ) und die Kulturstelle der Stadt Bergen auf Rügen wollen im Oktober mit verschiedenen Aktionen, Veranstaltungen und Ausstellungen an das Jubiläum erinnern.

Anzeige

Dreitägige Festveranstaltung in Bergen

Die Vorbereitungen dazu sind bereits angelaufen. „Wir planen und hoffen, dass die drei Festtage, die auch im Zeichen der 30-jährigen Städtepartnerschaft mit der Stadt Oldenburg stehen sollen, so auch stattfinden können“, sagt Bürgermeisterin Anja Ratzke und hat dabei die Entwicklungen zur Corona-Pandemie im Hinterkopf.

Weitere OZ+ Artikel

DDR-Band und Ostlieder

Bühne für die Veranstaltungen werden der Bereich Markt, Klosterhof, Museum und Marienkirche sein. Es soll unter anderem ein Konzert mit einer DDR-Band geben in Kombination mit einem DJ, der Ostlieder auflegt, so Silke Poier, Sachbearbeiterin Kultur der Stadt Bergen. Im Klosterhof sollen auf Leinwände gedruckte Bilder und Briefe gezeigt und Fotos an Hauswände projiziert werden. Auch gibt es die Idee, mit dem Bergener Gymnasium ein DDR-Projekt der Schule vorzustellen und Unternehmen der Stadt mit in das Festprogramm einzubeziehen.

Plakatausstellung im Stadtmuseum

Im Stadtmuseum wird die Plakatausstellung „Von der Friedlichen Revolution zur deutschen Einheit“ der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur gezeigt. Die Schau sollen die persönlichen Erinnerungen der Rügener Einwohner ergänzen und mit Leben füllen.

„Die Friedensandachten montags in der Marienkirche, die aus allen Nähten platzte, die Ortsgruppe des Neuen Forums in Bergen, die Demonstration und Kundgebung auf dem Markt mit 3000 Bürgern am 11. November 1989 – all das möchten wir gern ins Gedächtnis der Menschen bringen und zeigen, dass nicht nur in Berlin und Leipzig die Leute auf die Straße gingen“, verdeutlicht Museumsleiterin Marika Emonds.

Emotionen der Insulaner zur Wendezeit

Doch bisher sei die Resonanz auf den Aufruf der Organisatoren noch nicht sehr groß gewesen. Gesucht werden persönliche Berichte sowie Fotos und Zeitungsartikel von damals. Die Menschen sollen aus ihrer eigenen Perspektive erzählen, welche Hoffnungen sie hatten, warum sie an den Friedensandachten und Demonstrationen teilnahmen oder warum sie Bürgerinitiativen wie das Neue Forum, Demokratie Jetzt oder Demokratischer Aufbruch beitraten – und wie sie dies heute bewerten. Ebenso spannend sind Gedanken und Emotionen, die mit der Wiedervereinigung, der ersten freien Wahl der DDR-Volkskammer oder auch mit der ersten Reise in den Westen verbunden waren.

Aber auch diejenigen, die der Euphorie nicht folgten, sollen zu Wort kommen. „Ich freue mich, wenn es auch Beiträge gibt, in denen erzählt wird, warum man nicht an Demonstrationen teilnahm oder sich ganz bewusst auch dagegen entschied. Es ist schön, wenn beide Seiten abgebildet werden könnten“, so Marika Emonds. Auf Wunsch können Berichte auch anonymisiert werden.

Interviews mit Zeitzeugen

Neben Texten und Bildern soll die Ausstellung auch Zeitzeugen-Interviews sowie Alltagsgegenstände und Objekte präsentieren, die mit dem Thema verknüpft sind. „Vielleicht hat noch jemand das, was er sich für sein Begrüßungsgeld gekauft hat“, nennt Marika Emonds ein Beispiel. Sollte der Platz für die Schau im Stadtmuseum nicht ausreichen, werde ein Teil im MIZ gezeigt.

Wer bei der Ausstellung mitwirken möchte, kann seine Berichte, gern auch auf ausgewählte Fragen, schriftlich oder per E-Mail im MIZ oder im Stadtmuseum abgeben. Einsendeschluss ist der 30. August.

Comicausstellung bis September verlängert

Das Stadtmuseum im Bergener Klosterhof ist seit dem 11. Mai wieder geöffnet. Die ersten Gäste seien bereits wieder im Haus gewesen. Die Sonderausstellung „Geschichte des Comics in der DDR“, die eigentlich am 10. Mai enden sollte, wurde bis September verlängert. Ab dem 19. Mai ist die museale Einrichtung dienstags bis sonnabends jeweils von 10 bis 16.30 Uhr für Besucher offen.

Lesen Sie auch:

Von Gerit Herold