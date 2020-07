Ausstellung in Prora: Wieso werden erst heute ehemalige KZ-Wachmänner verurteilt?

Prora

In der vergangenen Woche wurde ein ehemaliger KZ-Wachmann (93) in Hamburg verurteilt. Er habe während des Zweiten Weltkriegs Beihilfe zum Mord an 5232 Menschen geleistet. Wieso wird der Fall erst jetzt vor Gericht verhandelt? Fragen wie diese stehen im Mittelpunkt der aktuellen Ausstellung im Dokumentationszentrum Prora. „Die Rosenburg – Das Bundesjustizministerium im Schatten der NS-Vergangenheit“ heißt die Schau, die seit 2017 in mehreren Städten im In- und Ausland gezeigt wurde und sich mit der Geschichte des Bundesjustizministeriums kritisch auseinandersetzt.

Zur Ausstellungseröffnung kamen auch der ehemalige Sassnitzer Bürgermeister Dieter Holtz und Alexander Grapentin vom Bundesjustizministerium. „Nie wieder Krieg, nie wieder Faschismus. Ich hoffe, dass sich Geschichte nicht wiederholt“, so Dieter Holtz.

Diese Ausstellung ist aus seiner Sicht etwas Besonderes, weil hier die Träger dieser Justiz vor Augen geführt werden. „Wir dürfen diese Ausstellung nicht betrachten wie in einem Museum. Hier wird deutlich, dass es bis in die Gegenwart wirkt. Zu keiner Zeit dürfen wir die Geschichte zwischen 1933 und 1945 vergessen.“

Die „Rosenburg“ in Bonn war von der Gründung der Bundesrepublik bis 1973 der Sitz des Bundesministeriums der Justiz. 2012 setzte das Ministerium eine unabhängige wissenschaftliche Kommission ein, die den Umgang der Behörde mit der NS-Vergangenheit in den Anfangsjahren der Bundesrepublik erforschen sollte. Im Herbst 2016 wurden die abschließenden Forschungsergebnisse unter dem Titel „Die Akte Rosenburg“ der breiten Öffentlichkeit präsentiert.

Viele Juristen gehörten NSDAP an

„Die Forschungsarbeiten zur Rosenburg sind ein neuer weiterer wichtiger Baustein in der Forschungsserie zur NS-Kontinuität in der frühen Bundesrepublik. Es gab erwartbare, aber auch recht erschreckende Ergebnisse dieser Untersuchung“, sagt Katja Lucke, Leiterin des Dokumentationszentrums.

Multimediale Ausstellung: Videoaufnahmen und Hörfassungen ergänzen die Ausstellung. Quelle: Mathias Otto

Die Ergebnisse sind eindeutig: Im Justizministerium der jungen Bundesrepublik waren viele Juristen tätig, die bereits im Reichsjustizministerium oder anders in der Justiz der NS-Diktatur gearbeitet hatten und tief in das Unrecht jener Zeit verstrickt waren. „Zu den erschreckenden Ergebnissen gehört, dass über die Hälfte der leitenden Juristen der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei ( NSDAP) angehörten, etwa 20 Prozent der SA. 15 Prozent von diesen Personen waren bis 1945 im Reichsministerium tätig, die eine Auswirkung auf die Rechtssprechung der Gesetzgebung der Bundesrepublik bis Ende der 60er Jahre hatte“, sagt sie.

NS-Verbrecher kaum verfolgt

Dazu gehört, dass Strafverfolgung der NS-Täter unmöglich gemacht worden ist. Die Straffreiheitsgesetze, die 1949 und 1953 von der Adenauer-Regierung erlassen worden waren, „haben dazu geführt, dass bis 1958 praktisch alle NS-Täter wieder freigekommen sind“.

Diese personelle Kontinuität hatte fatale Folgen: Viele Gesetze wurden nur sehr oberflächlich entnazifiziert und auch die Diskriminierung einstiger Opfer, wie Homosexuelle oder Sinti und Roma, wurde fortgesetzt. NS-Verbrecher wurden dagegen jahrzehntelang kaum verfolgt und profitierten von Amnestien und Verjährungsbestimmungen.

Eduard Dreher

Eduard Dreher ist einer der Personen, die beleuchtet wurden. „Er war Jurist und eine Person, die besonders wichtig für diejenigen war, die das Strafrecht innehaben. Im Studium war es so: Wenn man die Ausführungen von Dreher konnte, konnte man Strafrecht“, sagt der Jurist Alexander Grapentin. Dreher ist durch seinen Kommentar zum Strafgesetzbuch bekannt geworden. Er war auch Mitglied der NSDAP und dafür verantwortlich, dass politische Gegner juristisch „ausgeschaltet“ wurden.

Weiterhin taucht der Name Walter Roemer auf. Bis zum Eintritt ins Pensionsalter 1968 war er Ministerialdirektor beim Bundesjustizministerium. Während der NS-Diktatur war er als Erster Staatsanwalt und Leiter der Vollstreckungsabteilung des Münchener Landgerichts zuständig für die Durchführung der verhängten Todesstrafen. Dazu zählen auch die Angehörigen der „Weißen Rose“.

Viele Fragen

Viele Fragen tauchen in der Ausstellung auf: „Darf Mord verjähren? Schlussstrich statt Aufarbeitung? Schöner Schein? In der Wanderausstellung werden diese und weitere Fragen beantwortet und sollen zum Diskutieren anregen.

Die Aufarbeitung der nationalsozialistischen Vergangenheit Deutschlands sei mit diesem Projekt nicht abgeschlossen, es gibt noch viele offene Fragen. „Ziel dieser Ausstellung ist es, die Erkenntnisse der ,Akte Rosenburg’ einem breiten Publikum vorzustellen und dadurch das Bewusstsein für das historische Unrecht zu schärfen“, sagt Katja Lucke. Die Ausstellung läuft bis zum 11. Oktober.

