Ausstellung zeigt fotografische Auseinandersetzung mit geplantem KdF-Seebad Rügen

Prora

Eine Sonderausstellung ist jüngst im Dokumentationszentrum Prora eröffnet worden. Die Fotoausstellung „ Prora – Traum eines Architekten“ von Uwe Seemann (Fotos) und Barbara Seemann (Gestaltung) ist eine fotografische Auseinandersetzung mit dem geplanten „KdF-Seebad Rügen“ und seiner eigenwilligen Faszination: Ein 4,7 Kilometer langes Gebäudeensemble, in dem 20 000 Angehörige der „NS-Volksgemeinschaft“ zeitgleich Urllaub machen sollten, um für Arbeits- und Kriegseinsatz körperlich und geistig leistungsstark zu werden. Der Entwurf des „Seebads der 20 000“ des Kölner Architekten Clemens Klotz (1886 – 1969) gewann auf der Weltausstellung 1937 in Paris den Grand Prix.

Das Seebad blieb unvollendet, niemand machte dort zu NS-Zeiten Urlaub. Als Propagandainstrument funktionierte es trotzdem. Das Gebäude wurde zu DDR-Zeiten als Militärstandort verwendet und als Kaserne ausgebaut. Aktuell ist die als „KdF-Seebad“ geplante Anlage überwiegend zu einem modernen Feriendomizil umgestaltet.

Aufnahmen entstanden vor und nach dem Umbau

Ein großer Teil der Fotos entstand 1999 bis 2002. Zu diesem Zeitpunkt waren die Entscheidungsprozesse zum Umgang mit der historischen Hinterlassenschaft noch offen und Gebäudeabschnitte der freien Nutzung überlassen, teilweise in kreativer Form. Das Gebäudeensemble lag vorwiegend brach und verfiel. Die Sanierungen der dann privatisierten Gebäudeabschnitte begann erst Jahre später. 2016 konzentrierte sich der Fotograf auf bereits sanierte Gebäudeabschnitte in Prora und hinterfragt fotografisch den Umgang mit der Bausubstanz.

Neben Prora-Bilder sind auch Küstenlandschaften zu sehen

Eine der Aufnahmen, die in der Ausstellung gezeigt werden. Quelle: Uwe Seemann

Uwe Seemann wurde 1938 in Güstrow geboren und ist diplomierter Fotograf. Er hat sich auf nördliche Landschaften konzentriert und ist dabei auf die gigantische NS-Anlage an Rügens Küste gestoßen. Die Aufnahmen zeigen vielfach, wie die Natur, wenn der Mensch es zulässt, die Gebäude, insbesondere die Ruinenkomplexe wieder in Besitz nimmt. Ergänzt werden die Prora-Bilder durch fotografische Aufnahmen nördlicher Küstenlandschaften, im Wechsel der Jahreszeiten – von Rostock bis zur Insel Rügen.

Nahezu alle Fotografien der Ausstellung wurden mit analoger Technik aufgenommen. Die Vergrößerungen wurden gedruckt, alle anderen Fotografien sind echte Barytpapier-Vergrößerungen.

Öffnungszeiten Dokumentationszentrum Prora: bis Ende Oktober täglich von 10 bis 18 Uhr, ab November von 10 bis 16 Uhr

