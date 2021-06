Putgarten

Zweieinhalb Jahre haben die Vorbereitungen gedauert, jetzt geht es los. In den Bunkeranlagen am Kap Arkona präsentieren Gemeinde, Förderverein Kap Arkona und Tourismusgesellschaft ein völlig neues Ausstellungskonzept unter dem Titel „Menschen – Schiffe – Schicksale“.

Unter diesem Oberbegriff werden drei Ausstellungen zusammengefasst, zwei davon sind komplett neu und zeigen, wie Initiator Ernst Heinemann betont, einen bisher nie da gewesenen Einblick in die maritime Geschichte des Standortes.

Was passierte mit der Dispatch vor Wittow?

„Eine Ausstellung beschäftigt sich mit dem Schicksal der ‚Dispatch‘, einer russischen Brigg, die hier 1805 vor Varnkevitz auf Grund gelaufen ist“, beschreibt der Vorsitzende des Fördervereins Kap Arkona. „Anhand der Geschichte des Wracks bekommt man nicht nur einen Einblick in die Geschichte der Seefahrt, sondern auch in die Unterwasserarchäologie.“ Und tatsächlich: Der Besucher folgt in einer chronologischen Abfolge der Spur der „Dispatch“ mit Originalfunden des Wracks und Schautafeln. Jeder Abschnitt wirft neue Fragen auf, die Ausstellung lockt den Besucher Meter für Meter durch den weiß gestrichenen Bunker. Wer hat die „Dispatch“ entdeckt und warum ist die Ostsee am Kap ein regelrechter Schiffsfriedhof?

Ausschnitt aus der von Thomas Förster erstellten Karte über bekannte Wracks vor der Küste Rügens Quelle: Anne Ziebarth

Puzzlearbeit mit vielen Schiffswrack-Experten

Und woher weiß man überhaupt, dass es sich um die „Dispatch“ handelte? „Die Identifikation ist tatsächlich nicht ganz so einfach gewesen“, beschreibt Egbert Lemcke, der maßgeblich an der Entwicklung der Ausstellung mitgewirkt hat. „Man hat Kupferteile entdeckt, die darauf schließen lassen, dass es sich um ein Kriegsschiff handelte.“ Eine Art Besitzmarke der Royal Navy Englands, der Breitpfeil, wurde an Wrackteilen entdeckt, dazu aber auch russische Münzen und ein orthodoxes Kreuz. „Den entscheidenden Beweis gab es schließlich über das Zentrum für Unterwasserforschung der russischen geografischen Gesellschaft in St. Petersburg“, beschreibt er. „Es haben unglaublich viele Menschen und Institutionen an dem Ausstellungsprojekt mitgewirkt.“ Insbesondere die Handschrift des Museologen und Unterwasserarchäologie-Experten Dr. Thomas Förster ist zu erkennen, egal ob große Wrackkarte oder kleine Skizze.

Was machte das Schiff vor Rügens Küste?

Zurück zur „Dispatch“. Was in aller Welt treibt denn eine britische Brigg mit russischer Besatzung an das Kap Arkona?. „Das liegt an den wechselnden Koalitionen in den napoleonischen Befreiungskriegen“, erklärt Egbert Lemcke. „Zu diesem Zeitpunkt waren Russland und Großbritannien verbündet, die „Dispatch“ wurde von den Russen in Auftrag gegeben.“ Rügen gehörte damals zu Schweden und war „mit im Team“.

Der Initiator der Ausstellungen, Ernst Heinemann, vor dem Lastensegler, der auf die Menschen- Schiffe-Schicksale Ausstellungen hinweist Quelle: Anne Ziebarth

Im Rahmen von Truppenbewegungen nahm die „Dispatch“ dann von Russland aus Kurs auf Rügen. Nach einem vorhergehenden Sturmschaden verlor das Schiff aber den Kontakt mit den anderen Schiffen des Verbands und konnte die vorgesehene Sammelstelle, das heutige Nordperd bei Göhren, nicht erreichen. Vor dem Kap Arkona ereilte sie dann in der Nacht auf den 6. Oktober 1805 das Schicksal. Hohe Wellen und heftiger Wind, dazu eine durchgeriebene Ruderaufhängung, der Konteradmiral hatte bereits die Masten gekappt, die Ankerversuche blieben erfolglos. Wie es der Besatzung des kleinen Verbindungsschiffes erging und wie sich die Bewohner von Putgarten so als Retter gemacht haben, erfährt man in der Ausstellung, alles kann hier schließlich nicht verraten werden.

Bernd Müller führt durch die Ausstellungen am Kap und hat an der neuen Schau über Seezeichen mitgearbeitet Quelle: Anne Ziebarth

„Aktive“ Seezeichen leuchten den Weg

Die zweite neue Ausstellung im Bunker beschäftigt sich mit Seezeichen und ist unter Regie und mit Beratung von Bernd Möller und Martin Bilgensack entstanden. Seezeichen sind hier nicht statische Ausstellungsstücke, sondern aktiv. Es blinkt und strahlt, dass es eine Pracht ist. „Jedes Feuer hat eine ganz eigene Kennung“, erklärt Bernd Müller. Mit Kennung meint er den charakteristischen Lichtstrahl und Rhythmus, welcher genau in den Seekarten festgehalten wird. „Man muss ja schließlich auf See zweifelsfrei erkennen können, wo man ist“, so Müller. Besucher können sich unter anderem die alte Leuchtfeueranlage aus Ranzow ansehen, oder selbst an einem kleinen Tisch ausprobieren, was ein „Funkelfeuer“ von einem „Blinkfeuer“ unterscheidet.

Ausstellung „Menschen-Schiffe-Schicksale“ Die Ausstellung im Marineführungsbunker am Kap Arkona ist ab Sonntag für den Publikumsverkehr geöffnet. Im Juni sind die Ausstellungen täglich zwischen 12 und 15 Uhr geöffnet, ab Juli dann von 11 bis 16 Uhr. Wichtig: Die Ausstellungen können nur mit Führungen angesehen werden, diese starten jede volle Stunde. Ein negativer Corona-Test ist nach derzeitiger Landesverordnung nicht mehr nötig. Eintritt: 8 Euro, es gibt Ermäßigungen und Familienrabatte. Die Eintrittskarten bekommt man im flachen Gebäude rechts neben dem Bunker.

Bunker ist 2000 Quadratmeter groß

Der dritte Ausstellungsbereich, den man durch die Bunkergänge (Obacht: Höhe 1,78 Meter – Kopf einziehen!) erreicht, ist der Geschichte der NVA am Standort Kap Arkona und dem Bunker selbst gewidmet. Der Marineführungsbunker, in dem sich die Ausstellungen befinden, wurde erst 1986 fertiggestellt. Er diente der Nationalen Volksarmee (NVA) als sogenannter „geschützter Gefechtsstand“ und sollte im Kriegsfall vor giftigen Gasen und radioaktiver Strahlung schützen – wenn auch die entsprechenden Filter nur für zehn Tage gereicht hätten. „Wir haben viel Originalausstattung gerettet und können sie den Besuchern zeigen“, so Ernst Heinemann. Der Bunker verfügt über eine Fläche von 2000 Quadratmetern und gehört der Gemeinde Putgarten, der Förderverein Kap Arkona hat die Fläche gepachtet.

Im Inneren der Bunkeranlage am Kap Arkona Quelle: Anne Ziebarth

„Es war viel Arbeit, dieses Ausstellungsprojekt zu verwirklichen“, blickt Heinemann zurück. „Jetzt schauen wir in die Zukunft. Vielleicht könnte das ja ein Anstoß sein, das Thema Unterwasserarchäologie weiter auszubauen. Das Kap bietet sich ja auch als Außenstandort des geplanten Archäologischen Landesmuseums in Rostock an.“

Eingang in die Bunkeranlagen am Kap Arkona Quelle: Anne Ziebarth

Von Anne Ziebarth