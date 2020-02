Binz

Glück im Unglück hatten am Montagmittag eine 46-jährige Autofahrerin und ihr 54-jährige Beifahrer. Sie blieben bei einem Zusammenstoß mit dem Rasenden Roland unverletzt. Lediglich an dem Citroen entstand ein Sachschaden in einer Höhe von etwa 5500 Euro, was in diesem Zusammenhang Totalschaden bedeutete.

Unbeschrankter Bahnübergang

Die Rüganerin hatte gegen 12.50 Uhr einen unbeschrankten Bahnübergang in der Rabenstraße in Binz befahren und dabei offensichtlich die herannahende Kleinbahn übersehen beziehungsweise die Signalgebung nicht beachtet. Es kam zum Zusammenstoß mit der Bahn, die in Richtung Putbus unterwegs war. Das Auto wurde nach Angaben der Polizei noch etwa 50 Meter auf den Gleisen mitgeschoben, bis der Rasende Roland zum Stehen kam.

Kleinbahn-Fahrgäste evakuiert

Infolge des Unfalles kamen Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Binz zum Einsatz. Sie evakuierten aus der Kleinbahn 15 Fahrgäste, von denen sich bei dem Unfall keiner verletzt hatte. Außerdem sicherten die Feuerwehrleute den Unfallort und nahmen ausgelaufene Betriebsstoffe auf.

Von Chris Herold