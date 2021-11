Stralsund/Lietzow

Die Rügenbrücke ist ein Wahrzeichen der Region, die Bundesstraße 96 bis in die Inselmitte bestens ausgebaut und der Rügendamm steht als Alternative für die Strelasundquerung zur Verfügung und bewältigt den Zugverkehr.

Die Verbindung zwischen Deutschlands größter Insel und „Deutschlands schönster Hansestadt“ (Stralsunds Oberbürgermeister Alexander Badrow) ist bereits sehr gut – und die Infrastruktur soll weiter aufgewertet werden. Ein Überblick, was genau geplant ist.

Sanierung Ziegelgrabenbrücke: „Die Vorbereitungen für eine EU-weite Ausschreibung zur Planung der Sanierung der Ziegelgrabenbrücke laufen bereits“, teilt André Horn vom Landesamt für Straßenbau und Verkehr MV auf Anfrage mit. Zunächst seien eine „vollständige Bestandsaufnahme aller Bauteile“ und die Analyse des Zustandes nötig. „Erst nach Abschluss der Planungen wissen wir, was repariert werden muss und wie dies umgesetzt werden kann. Auch belastbare Aussagen zu Zeitpunkt, Dauer und möglichen Einschränkungen während der Sanierungsarbeiten werden dann erst möglich sein.“

Das Bauwerk ist 86 Jahre alt. Aufgrund des zunehmenden Lkw-Verkehrs sei die Brücke starken Belastungen ausgesetzt, führt Horn aus. Um die Schwingungen, die beim Überfahren entstehen, zu reduzieren, ist die Geschwindigkeit auf einer Länge von 150 Metern auf 30 km/h herabgesetzt. Wenn die Sanierung abgeschlossen ist, soll wieder mehr Tempo möglich sein.

Bahn kontert Ausbau der Bundesstraße

Bahn will 100 fahren: Die Deutsche Bahn plant, in die Schienen auf der Insel Rügen mehr als 16 Millionen Euro zu stecken. Dadurch soll zwischen Altefähr und Lietzow die Höchstgeschwindigkeit von derzeit 90 auf 100 km/h heraufgesetzt werden. Wenn man so will, kontert die Bahn damit den fortschreitenden Ausbau der Bundesstraße 96 auf der Insel.

Die Aufwertung soll im Rahmen des Deutschlandtakts geschehen. So bezeichnet wird ein umfangreiches Konzept für Investitionen der Bahn mit dem Ziel, einen deutschlandweit abgestimmten Taktfahrplan umzusetzen. Auf dem Rügendamm bleibt es dennoch bei Tempo 90 – auch derzeit. Da die Eisenbahn eine separate Klappbrücke nutzt, haben die Probleme des Straßenverkehrs hier keine Auswirkungen.

Millionen-Investition in Lietzow

Fernbahnhof Lietzow: Die Bahn will einen weitere Halt für Fernzüge auf der Insel einrichten und dafür den bestehenden Bahnhof in Lietzow ausbauen. Für die Verlängerung der Bahnsteige ist eine Investition von 15 Millionen Euro im Rahmen des Deutschlandtaktes avisiert. Zum „Schienenpersonenfernverkehr“, wie die Deutsche Bahn es nennt, zählen IC, ICE und Nachtzüge ausländischer Anbieter, die in Deutschland unterwegs sind, etwa der Österreichischen Bundesbahn.

Sowohl beim Tempo 100 als auch beim Fernbahnhof Lietzow gibt es laut einem Bahnsprecher bisher „noch keine finanzielle Untersetzung“. Daher sind konkrete Planungen in Bezug auf den Ablauf und Einschränkungen im Bahn- und Straßenverkehr noch Zukunftsmusik.

Eine Woche starke Einschränkungen auf Rügen

Aktuelle Bauarbeiten: Von der Zukunft zurück in die Gegenwart – denn die sieht in dieser Woche für Bahnkunden auf Rügen eher dürftig aus. Der Bahnverkehr auf der Insel ist so gut wie zum Erliegen gekommen. Wegen Bauarbeiten an verschiedenen Abschnitten auf der Insel und dem vorgelagerten Festland fahren bis Ende der Woche weder Fern- noch Güterzüge. Lediglich die Kleinbahn „Rasender Roland“ und die Strecke zwischen Bergen und Lauterbach-Mole sind von der einwöchigen Vollsperrung nicht betroffen.

Ansonsten werkelt die Bahn fast überall. Unter anderem werden das Gleisbett der Ziegelgrabenbrücke verbessert und Brückenbalken erneuert. Die Klappbrücke wird dennoch wie gewohnt für die Schiffspassagen geöffnet. Auf dem Plan stehen außerdem das Austauschen von gleich 14 Weichen zwischen Altefähr und Bergen und eine Prüfung der Oberleitungen. Bei der Gelegenheit wird neben den Gleisen auf Rügen auch der Bewuchs gestutzt. Ein Schienenersatzverkehr mit Bussen ist eingerichtet. Aktuelle Daten zum Fahrplan und zu den Einschränkungen finden Kunden auf www.bahn.de.

Von Kai Lachmann und Maik Trettin