Auto wendet auf der Landesstraße: Schwerer Unfall in Sassnitz – drei Schwerverletzte

Sassnitz

Wie die Polizei am Freitagabend mitteilt, wollte gegen 17.45 Uhr ein 59-jähriger Autofahrer seinen BMW auf der Landesstraße 29 wenden. Zu dieser Zeit war eine 40 Jahre alte Frau mit ihrem Auto in Richtung Prora unterwegs. Als sie das quer stehende Auto bemerkte, will die Frau nach links ausweichen, doch den Zusammenstoß konnte sie nicht mehr verhindern.

Beim Aufprall schob sie das Auto in Höhe der Fahrertür gegen einen Baum. Der BMW-Fahrer wurde eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Die 50 Jahre alte Beifahrerin konnte sich unverletzt aus dem Auto befreien. Die beiden Frauen aus dem anderen Fahrzeug wurden ebenfalls schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Beide Autos mussten abgeschleppt werden, die Polizei schätzt den Schaden auf rund 20.000 Euro. Für die Dauer der Bergung war die Straße für fast zwei Stunden voll gesperrt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Von RND/axl