Autofahrer atmen auf: Endlich Asphalt für Rügens schlimmste Holperstraße

Autofahrer können gleich zweimal aufatmen, wenn sie an die bevorstehenden Bauarbeiten in der Bergener Ringstraße denken. Zum einen verzögern sie sich, da der Zweckverband für Wasserversorgung und Abwasserbehandlung Rügen (Zwar) noch keinen bestätigten Wirtschaftsplan hat. Der Zwar ist aber zwingend notwendig für diesen Straßenbau. Das heißt, nicht ab August mitten in der Sommerferienzeit, sondern erst ab Mitte September rollen für den zweiten Bauabschnitt zwischen Stralsunder Straße bis hinter dem Kreuzungsbereich Stralsunder Chaussee und Dammstraße die Bagger.

Rund 12 000 Fahrzeuge, die täglich auf Bergens Hauptschlagader unterwegs sind, müssen sich in der Stadt dann andere Wege suchen, um zum Ziel zu kommen, werden zum Teil über den Gingster Kreisel umgeleitet. Hier schließt sich die Gingster Chaussee an, die sich seit Jahren in einem desolaten Zustand befindet. Sie wird zwar auch grundhaft saniert, aber erst ganz zum Schluss. Das wird erst mit dem 5. Bauabschnitt so weit sein, Autofahrer müssten dementsprechend noch einige Jahre warten, bis sie dort wieder holperfrei fahren können.

Gebaut wird im August

„Wir müssen dort mit Absackungen leben und haben dort ein Pflaster, das aus den Fugen fällt und keine Spannung mehr hat. Zudem sind die Borde teilweise desolat. Es ist also eine ganz schlechte Situation, die wir dort haben“, fasst Bauamtsleiter Volker Paarmann zusammen. Da nach dem 2. auch zeitnah der 3. Bauabschnitt beginnen soll und die Umleitung weiterhin über die Gingster Chaussee läuft, würden noch viele Jahre ins Land ziehen, bis Straßenbauer an diesem Teilstück arbeiten können. Also wurden kurzerhand Nägel mit Köpfen gemacht und zusammen mit der Firma Merkel Ingenieur Consult beschlossen, die Straße jetzt zu flicken.

Gebaut wird zwischen Gingster Kreisel bis Trompetenkreuzung zur Ringstraße. Quelle: Grafik: Arno Zill

Soll heißen, im August wird in der Gingster Chaussee gebaut. Aber: Noch bevor die Arbeiten in der Ringstraße beginnen, werden hier die Baustellenschilder wiederabgebaut. „Wir haben gar keinen anderen Handlungsspielraum, als jetzt zu reagieren. Wir wissen, diese Straße hält einer Dauer- oder Mehrbelastung nicht mehr stand“, so Volker Paarmann. Eine entsprechende finanzielle Deckung gebe es aus dem Teilergebnishaushalt des Bauamtes für Straßenreparatur. Dieser Ergänzungsbeschluss soll den Stadtvertretern in der nächsten Sitzung vorgelegt werden.

Flickerei kostet 160 000 Euro

Die Summe, die Bergen bezahlen wird: 160 000 Euro. Dafür muss allerdings ein anderes Projekt weichen. „Die untere Königsstraße war in diesem Jahr auch mit einer Deckschichterneuerung geplant. Wir haben jetzt entschieden, dass wir dieses Projekt erst mal zurückstellen, die Gingster Chaussee hat Priorität“, sagt Volker Paarmann.

Stadt und Planer wollen in kurzer Zeit eine einfache technische Lösung erreichen, wie Hans Prabel, Planer bei Merkel Consult, sagt. „Wir werden diese Baumaßnahme in einem Fenster von vier Wochen umsetzen, um die Bedingungen dort so kurz wie möglich zu halten“, sagt er. Im ersten Schritt wird das Pflaster von der Zufahrt Fachmarkt Hammer in Richtung Real-Markt komplett aufgenommen und eine dünne Schotterausgleichsschicht aufgetragen. Darauf folgt eine Asphalttragschicht. In dieser Zeit ist Hammer nur über den Gingster Kreisel zu erreichen.

Drei Tage lang Vollsperrung

In der zweiten Phase soll der Verkehr für den Hammer-Markt wieder aus Richtung Real-Markt über diese Asphalttragschicht freigegeben werden. „Dann bauen wir das kurze Stück zwischen Kreisel und Hammer in der gleichen Bauweise fertig“, so Hans Prabel. Borde werden nicht erneuert, sondern nur gerichtet. Die komplette Maßnahme ist laut Planer als Notinstandsetzung zu verstehen. Diese soll gewährleisten, dass dieser Straßenabschnitt die kommenden fünf bis sechs Jahre, maximal bis zu acht Jahre, durchhält.

So wird in Bergen umgeleitet, wenn die Ringstraße ab September gebaut wird. Quelle: Grafik: Arno Zill

Wichtig für Autofahrer ist der Hinweis, dass wenn die Asphalttragschicht aufgebracht wird, die Straße für zwei bis drei Tage komplett gesperrt werden muss. Mit Gewerbetreibenden und Anliegen soll dieser Schritt im Vorfeld abgestimmt werden. „Da wir zu diesem Zeitpunkt Temperaturen von 25 bis 30 Grad haben werden, wird es diese Zeit benötigen, bis das Asphaltmischgut ausgekühlt ist. Vorher können wir niemanden dort fahren lassen“, sagt er. Die Arbeiten sollen Anfang August beginnen. Den konkreten Zeitpunkt will das Bergener Bauamt in den nächsten Tagen bekanntgeben.

