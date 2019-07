Bergen

Schwerer Unfall auf Rügen: Am Sonnabend sind auf der B 196 in der Nähe von Bergen drei Menschen bei einem Autounfall verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, waren vier Fahrzeuge in die Kollision verwickelt. Zu dem Unfall kam es, als ein 60-Jähriger mit seinem Wagen in den Gegenverkehr geriet und in das Auto eines 47-Jährigen krachte.

Zwei weitere Fahrzeuge fuhren kurz darauf in die Unfallstelle. Sanitäter versorgten die Verletzten. Der 60-jährige Unfallverursacher wurde schwer verletzt und wurde mit zwei Leichtverletzten in ein Krankenhaus gebracht.

B 196 für drei Stunden gesperrt

Die Autos wurden abgeschleppt. Die B 196 war für die Dauer der Unfallaufnahme, Rettung der Personen und Bergung der Fahrzeuge für rund drei Stunden voll gesperrt.

