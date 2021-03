Autokennzeichen der Insel Rügen: Ein Herz für Schalke-Fans! 

Bergen

Vor einiger Zeit machte ich mir in der Kolumne „Guten Tag, liebe Leser“ Gedanken über Rügener Autokennzeichen und ihre eventuelle Bedeutung. Daraufhin erreichte die Redaktion eine E-Mail mit einer ganz eigenen Kennzeichen-Geschichte. Ich hätte ein sehr wichtiges Kennzeichen vergessen, schrieb mir Anja Salge aus Alt Pastitz... und zwar RÜG - GE 504.

Bei mir klingelte zunächst gar nichts, gebe ich offen zu. „Jeder Schalke Fan schnalzt mit der Zunge, wenn er in Deutschland noch ein Kennzeichen mit GE 504 bekommt“, versuchte Anka Salge mich in die Spur zu lenken. „Es gibt Teile in Deutschland, da werden diese Kennzeichen hoch gehandelt... Nicht nur in Nordrhein-Westfalen.“

Das GE für Gelsenkirchen

Leider bin ich wirklich nicht auf der Höhe der Zeit, was Fußballmannschaften angeht: Ich suchte vergeblich nach einem Schalke-Spieler namens Rügge (Rügge-Nummer 504?). Ein Kollege kläre mich auf. „Das GE ist natürlich Gelsenkirchen“, sagte er. „Und 504 kann man auch als S 04 lesen.“ Ahh! So ist das.

Für Anja Salge ist es übrigens bereits der 18. Umzug ihres Lebens, mit der Ummeldung von Autos hat sie also bereits Erfahrung. Aber: „Wir fühlen uns auf der Insel sehr wohl!“, schreibt uns die Managerin einer Ferienanlage in Gager. „Das sollte vorerst aber auch der letzte Umzug für uns sein.“

Von Anne Ziebarth