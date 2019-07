Sassnitz

Eine Autorenlesung im Rahmen der Reihe „Erzählungen von den Inseln“ steht am Sonnabend um 19 Uhr in Dahlmanns Bazar unter dem Titel „Zwischen Hafen und Horizont“. Der Historiker und Buchautor Michael North liest Auszüge aus seinen Büchern zur Geschichte der Ostsee und präsentiert seine Weltgeschichte der Meere.

Michael North ist seit 1995 als Professor für allgemeine Geschichte an der Universität Greifswald tätig und gilt insbesondere als Spezialist für die Geschichte des Ostseeraums. Er machte sich unter anderem als Sprecher internationaler Forschungsprojekte zur Ostsee einen Namen, so etwa mit den Universitäten in Lund ( Schweden) sowie Tartu ( Estland).

Neben zahlreichen fachwissenschaftlichen Veröffentlichungen hat er auch mehrere populärwissenschaftliche Bücher verfasst, darunter eine Geschichte Mecklenburg-Vorpommerns (2008), eine Geschichte der Ostsee (2011), eine Geschichte der Niederlande (2013) sowie die 2016 publizierte Weltgeschichte der Meere unter dem Titel „Zwischen Hafen und Horizont“, aus der er in Dahlmanns Bazar einzelne Kapitel näher vorstellen wird.

Chronologisch reicht die von Michael North vorgelegte maritime Weltgeschichte von den phönizischen und griechischen Seefahrern der Antike über die allmähliche Erschließung der Ozeane in Mittelalter und früher Neuzeit bis zu aktuellen Entwicklungen des Ostseehandels und den Flüchtlingsströmen über das Mittelmeer.

Im Fokus hat der Autor dabei insbesondere die Bedeutung der Weltmeere als Handelsraum, aber auch die dadurch angeregten politischen Auseinandersetzungen sowie wissenschaftlichen und technischen Entwicklungen bis hin zum identitätsstiftenden Kulturtransfer. Er beschäftigt sich unter anderem mit der Rolle der Wikinger im Nord- und Ostseeraum und mit den Handelswegen der Hanse, aber auch mit den schillernden Figuren großer Seefahrer wie etwa dem arabischen Entdecker und Kartografen Ibn Battuta oder dem Weltreisenden Adalbert von Chamisso.

OZ