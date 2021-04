Die aus Thüringen stammende Autorin Julia Bruns hat sich vor Jahren in die Insel Rügen verliebt: Dort spielen auch ihre Ostsee-Krimis. Am 18. März ist ihr zweiter Band, „Ostseeglut“, erschienen. Im OZ-Interview spricht sie über schräge Todesursachen, Menschen, die sich für eine Rolle in ihren Büchern bewerben und ihr Faible für DDR-Geschichte.