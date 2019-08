Der populäre Kommunistenführer Ernst Thälmann wurde am 18. August vor 75 Jahren im Auftrage Hitlers ermordet. Zu DDR-Zeiten wurde er glorifiziert. Und noch heute erinnern in Vorpommern Straßen und Denkmäler an ihn. Doch die Erinnerung verblasst allmählich. Wer also war dieser Mann?