Innerhalb von nur zwei Stunden haben sich auf Rügen am Donnerstag drei schwere Unfälle ereignet. Bei zwei Kollisionen in Binz und einer am Kreisverkehr in Karow wurden mehrer Personen zum Teil schwer verletzt. Die Landesstraße 29 und die Bundesstraße 196 mussten zur Unfallaufnahme und für Bergungsarbeiten vorübergehend voll gesperrt werden.