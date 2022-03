Sagard

In Sagard kam es am Donnerstag gegen 9.50 Uhr zu einem Unfall, bei dem ein Mann leicht verletzt wurde. Der 63-jährige Fahrer eines Audis geriet in der August-Bebel-Straße in Richtung Ernst-Thälmann-Straße in den Gegenverkehr. Es kam zu einem Frontal-Zusammenstoß mit einem 67-Jährigen, der ebenfalls mit einem Audi unterwegs war.

Wie die Polizei mitteilte, verletzte sich der 63-Jährige leicht, er wurde anschließend ins Krankenhaus nach Bergen gebracht. Geprüft wird nun, ob gesundheitliche Probleme zum Unfall geführt haben könnten. Der andere am Unfall beteiligte Mann blieb unverletzt.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 40 000 Euro. Die ausgelaufene Kühlflüssigkeit an den Fahrzeugen haben Mitarbeiter des Ordnungsamtes beseitigt.

