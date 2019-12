Sellin

Mit 17 schmiss er die Schule und hatte seinen ersten Plattenvertrag. Heute sind die Alben von Musiker Axel Bosse ganz oben in den Charts. Trotzdem ist der 39-Jährige auf dem Teppich geblieben. Im Interview spricht er über seine Dämonen, Sinnfragen und die Notwendigkeit, Haltung zu zeigen.

Es gibt in der Branche viele, die auf dicke Hose machen. Bei dir hat man das Gefühl, du bist einfach ehrlich und authentisch.

Ich fand Leute schon immer schwierig, die denken, dass sie besser sind als andere. Ich habe mich dafür entschieden, dass ich so bleibe, wie ich bin. Anders könnte ich es auch nicht machen. Ich habe mir nie ein künstlerisches Ego ausgesucht oder eine Maske aufgesetzt. Ich glaube, man muss sich entscheiden, ob man David Bowie für Arme sein möchte, es so machen will wie Cro oder ob man eben so ist, wie man ist. Für mich war das So-sein-wie-ich-bin immer der beste Weg.

Du wurdest in den Medien auch schon mal als „knuddelnett“ bezeichnet. Nervt dich das?

Ja, ganz so nett bin ich jetzt ja auch nicht. Und damals ging es um ein Foto von mir, was echt scheiße aussah (lacht).

Du hast mit 17 kurz vor dem Abi das Gymnasium geschmissen. Hast du das jemals bereut?

Nein, nie. Ich wusste schnell, was ich will und dann hat das keinen Sinn mehr gemacht. Ich war nie ein schlechter Schüler, aber ich hatte zu viele Fehltage, weil ich damals schon viel Musik gemacht habe. Irgendwann habe ich dann einfach aufgehört.

Du hattest mit 17 auch schon deinen ersten Plattenvertrag bei Sony Music. Heute hast du zwei Platz-eins-Alben in den Charts. Hättest du das gedacht?

Nee. Das war auch nie die Intention. Ich hab schon mit 14 als Backliner gearbeitet und Gitarren für Bands gestimmt, unter anderem für „Such a Surge“. Die haben damals bei Rock am Ring gespielt. Davon habe ich zwar immer geträumt, aber dass es bei mir irgendwann auch so ist, hätte ich nie gedacht.

Was ist der Auslöser, damit du dich hinsetzt und ein Lied schreibst?

Meistens sind es bestimmte Situationen oder Themen. Egal ob Gesellschaft, Freundschaften oder Familie – es gibt genug, was mich umtreibt. Wenn ich das Thema habe und einen bestimmten Auslöser, kann ich den Song einigermaßen schnell schreiben. Manchmal reicht auch schon ein Wort, damit dabei etwas rumkommt.

In den Liedern „Krumme Symphonie“, „Dein Hurra“ oder „Steine“ auf dem Album „Engtanz“ geht es um Dunkelheit, Selbstmitleid und darum, erst mal mit sich ins Reine zu kommen. Ist das ein Innenblick in dein eigenes Leben?

Ich glaube, ich bin da so eine gespaltene Persönlichkeit wie alle. Es geht mir mal so und mal so, was ja normal ist. Oft mache ich ein helles Album, dann ein dunkles und dann wieder ein helles. Ich glaube aber, dass ich angefangen habe, Musik zu machen, weil ich Melancholie in der Musik immer schon gut fand. So ein Song wie „Steine“ kann dann in manchen Situationen eins zu eins ich sein. Ich denke, es ist gut, sich mit seinen Dämonen zu beschäftigen, um auch wieder einen fröhlichen Song schreiben zu können. Ich kann aber, auch wenn es mir gut geht, einen total traurigen Song schreiben, weil ich gerade Bock drauf habe.

Für dein Album „Kraniche“ hast du einige Lieder in Istanbul geschrieben. Brauchst du Ruhe, um kreativ zu sein, oder erledigst du das zwischen Mittagessen kochen und Tochter zur Schule bringen?

So ist tatsächlich die Realität (lacht). Ich habe früher immer gedacht, ich muss wegfahren, um auf gute Ideen zu kommen. Aber am Ende ist das alles Hokuspokus. Entweder es kommt eine Idee oder es kommt keine. Deswegen mache ich es schon seit Jahren so, dass ich morgens meine Tochter in die Schule bringe und dann anfange zu arbeiten. Und dann kommt schon was.

Dein letztes Album „Alles ist jetzt“ und Textzeilen wie „weiter geiler brauch ich nicht mehr“ strahlen eine ungeheure Gelassenheit aus. Bis du privat und musikalisch angekommen?

Ja und nein. Wenn man es positiv sieht, ja. Aber ich habe offenbar nie Bock, dass Schluss ist. Und wenn man ‚angekommen‘ so sieht, dann reicht mir das irgendwie nicht. Das ist ja auch das Schöne, dass das Leben trotzdem weitergeht und sich ständig alles verändert. Und dass man sich als Musiker immer wieder neu kennenlernt. Die Instrumente ändern sich, mein Musikgeschmack ändert sich und man kann sich immer wieder neu entscheiden, was man macht.

Du singst: „Alles ist jetzt, das Leben ist kurz“. Klingt fast so, als hättest du das Gefühl, nicht mehr so viel Zeit zu haben?

Ich bin immer schon ein Fan davon gewesen, nicht zurückzuschauen, sondern nach vorne. Der Leitsatz „Alles ist jetzt“ klappt natürlich nicht immer, sondern eher selten, auch bei mir. Trotzdem ist es ein guter Ansatz, zu sagen, genieße jetzt dein Leben und warte nicht auf später.

In dem Lied „Ahoi ade“ beschreibst du den Abschied von einem gleichaltrigen Freund, der gestorben ist. Kommen mit dem Alter auch die Sinnfragen?

Ja. Ich habe das Gefühl, dass es mit Mitte 30 anfängt mit den ersten Einschlägen. Man merkt, dass die Eltern alt werden, die Kinder in die Pubertät kommen und die ersten Freunde sterben. Ich glaube, man nennt das den Boden der Tatsachen oder den Ernst des Lebens. Damit muss man irgendwann dealen.

Du wirst nächstes Jahr 40. Was bedeutet die Zahl für dich?

Gar nichts. Das kommt ja immer auf die eigene Vitalität an und darauf, ob man glücklich ist oder nicht. Mein 23. Geburtstag ging mir mehr auf den Sack (lacht).

Hast du schon ein Thema für dein nächstes Album?

Ich sitze gerade dran. Ich weiß aber noch nicht, worum es sich dreht, weil ich gerade erst angefangen habe. Früher habe ich immer im Tourbus nach den Konzerten noch geschrieben. Das mache ich jetzt nicht mehr. Weil ich das Gefühl habe, es vermischt sich alles. Aber jetzt kommt der Winter und ich habe mehr Zeit und kann mich einfach mal wieder ans Klavier setzen und gucken, ob noch was rauskommt.

Stichwort Rechtsruck in Deutschland: Siehst du dich auch als politischen Musiker?

Haltung zu zeigen finde ich immens wichtig, das muss sich aber nicht unbedingt auf die Musik beziehen. Auf meinem letzten Album war ich zwar hier und da politisch und habe „ Robert De Niro“ geschrieben. Das ist für einige Leute, glaube ich, der stärkste Song auf dem Album, weil man so etwas von mir noch gar nicht gehört hat. Generell merke ich aber, dass ich mit meiner Fanbase und den politischen Aussagen, die ich treffe, eine Menge bewirken kann. Ich habe Ende November in Braunschweig gegen den AfD-Parteitag gespielt. Gegen Rassismus, Antisemitismus und für Meinungsfreiheit und ein buntes Land zu sein ist – glaube ich – Ehrensache, wenn man schon in Ländern gewohnt hat, wo es mit der Presse- und Meinungsfreiheit nicht so weit her ist.

Du kommst am 1. August 2020 zu den 2. Selliner Sommer Openairs nach Mecklenburg-Vorpommern. Welchen Bezug hast du zur Ostsee?

Ich verbinde die Ostsee immer mit Urlaub, weil ich mit meiner Familie gern zu verlängerten Wochenenden herkomme. Das war auch der Grund, warum ich Heiligendamm ausgesucht habe, um das Video zu „Steine“ zu drehen. Dort gibt es einfach die tollsten Steine.

Du freust dich auf die Ostsee – worauf können sich deine Fans in Sellin freuen?

Wir spielen im Schnitt zwischen zwei und zweieinhalb Stunden. Da ist von allen Alben etwas dabei. Natürlich werden wir auch ein paar neue Sachen spielen.

Du gehst bei Konzerten ja auch gern mal an deine Grenzen.

Ja, mit 20 habe ich beschlossen, dass es mir egal ist, was die Leute sagen, wenn ich auf die Bühne gehe. Das heißt, ich mache mich locker, schwitze megaviel und tanze so, wie ich Bock habe. Das überträgt sich im besten Fall auf das Publikum. Bei den Konzerten wird immens viel getanzt und mitgesungen. Das wird hoffentlich auch in Sellin so sein.

Weitere Stars bei den Selliner Sommer Openairs 2020 26. Juli 2020: Mark Forster; Karten gibt es für 43,50 Euro, ermäßigt (Kinder von 6 bis 12 Jahren) für 38,50 Euro 31. Juli 2020:DJ-Duo Gestört aber GeiL und Gäste; Karten gibt es für 24 Euro, Minderjährige dürfen nur in Begleitung eines Erwachsenen teilnehmen 1. August 2020: Bosse; Tickets gibt es für 34,50 Euro, ermäßigt (Kinder von 6 bis 12 Jahren) 30 Euro 8. August 2020: Johannes Oerding; Karten gibt es für 34,50 Euro, ermäßigt (Kinder von 6 bis 12 Jahren) 30 Euro Ticketsfür alle Veranstaltungen gibt es in allen OZ-Service-Centern, telefonisch unter 0381-38 30 30 17 oder im Netz, unter www.oz-tickets.de

Von Stefanie Büssing