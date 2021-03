Bergen

Auf der B 96 zwischen Bergen und der Halbinsel Jasmund müssen Kraftfahrer auch weiterhin den Fuß vom Gas nehmen. Die Bauarbeiten am Radweg neben der Bundesstraße werden voraussichtlich noch bis zum Ende des Monats dauern. Das teilte das Straßenbauamt Stralsund auf OZ-Nachfrage mit. Seit Anfang der Woche sind auf dem Stück zwischen dem Chausseehaus bei Strüßendorf und dem Ortseingang Lietzow maximal 50 km/h erlaubt. In den kommenden zwei Wochen soll auch der folgende Abschnitt Richtung Norden bis zum Abzweig am Dobberworth bei Sagard saniert werden. Bleibt die Straßenbauverwaltung bei ihrer Argumentation, müsste auch in dem Bereich die Geschwindigkeit auf der Straße drastisch reduziert werden. Weil ein benutzungspflichtiger Radweg neben der Fahrbahn verläuft, müssten Autofahrer nicht damit rechnen, dass Fahrradfahrer die Straße benutzen –wozu diese aber wegen der Bauarbeiten gezwungen sind.

Wenn in zweieinhalb Wochen der Fahrradweg zwischen Bergen und Sagard saniert ist, nehmen sich die Bauarbeiter andere marode Abschnitte vor. Saniert werden sollen Teilbereiche von Radwegen unter anderem neben der B 96 am Ortseingang Sassnitz, entlang der Bundesstraße Richtung Mukran (Nordstraße), an der Bundesstraße 196 bei Kaiseritz sowie zwischen Karow und Zirkow, in Stralsund auf der ehemaligen B 96 (heute L 296) zwischen dem Rügendammbahnhof und der Ziegelgrabenbrücke sowie auf Rügener Seite entlang der selben Landesstraße in Höhe Altefähr vor dem Abzweig Richtung Putbus/Garz. Auch im Süden der Insel wird ein Radweg ausgebessert, und zwar der an der Landesstraße L 30 zwischen dem Abzweig Puddemin (Haus Büchsenschuß) und der Glewitzer Fähre. An der L 29 im Osten der Insel werden sich die Bauarbeiter gleich mehrere Abschnitte vornehmen, unter anderem vom Abzweig Fährhafen bis zum Ortseingang Sassnitz und den Radweg vom Binzer Ortseingang in Richtung Prora.

Insgesamt werden eine Million Euro investiert. Einen genauen Termin für die einzelnen Arbeiten kann die Behörde derzeit noch nicht nennen. Die zu sanierenden Abschnitte seien mitunter sehr kurz. Zuerst sollen die Radwege an den genannten Bundesstraßen auf Vordermann gebracht werden, dann die an den Landesstraßen. Bis zur Jahresmitte wollen die Radwegebauer ihr Pensum geschafft haben.

Von Maik Trettin