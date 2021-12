Ralswiek

Die Kerzen an der Straßenböschung der B 96 flackern nicht nur im Advent. Zwischen Lietzow und Ralswiek finden sich das ganze Jahr über an mehreren Stellen Grablichter, Holzkreuze und sogar ein kleines Bäumchen. Diese Strecke ist berüchtigt: So viele Menschen wie auf diesen paar Hundert Metern sind in den vergangenen Jahren vermutlich auf keinem anderen Rügener Straßenabschnitt ums Leben gekommen. Jetzt hat die Straßenverkehrsbehörde gehandelt. Seit Montag, 6. Dezember, gilt zwischen dem Lietzower Damm und dem Abzweig Ralswiek maximal Tempo 80.

„Ich begrüße das sehr, das ist aus meiner Sicht ein richtiger Schritt“, sagt Kerstin Kassner. Die Bergener Stadtpräsidentin hatte in ihrer Amtszeit als Rügener Landrätin gemeinsam mit dem damaligen Rügener Polizeichef Gustav Lüth und anderen Mitstreitern versucht, die Geschwindigkeit auf allen Straßen der Insel auf maximal 80 km/h zu begrenzen. Wegen der zahlreichen Kurven und der Alleen sei das sinnvoll, sagt sie auch heute. „Leider haben wir das nur an einigen Stellen geschafft.“

Tempo-70-Schilder nach Tragödie

Auf einem kurzen Abschnitt zwischen Ralswiek und Augustenhof standen für ein paar Jahre sogar Tempo-70-Schilder. Die waren nach einer Tragödie aufgestellt worden, die sich 2005 ereignete und noch heute viele Rüganer bewegt. Auch Kerstin Kassner kommen die Tränen, wenn sie an den Unfall im Frühsommer denkt. Damals war ein 24-Jähriger mit seinem Auto in einer Rechtskurve auf der Gegenfahrbahn unterwegs und prallte frontal in einen Kleinwagen. Dessen Insassen, vier junge Menschen im Alter von jeweils 18 Jahren, starben noch an der Unfallstelle. „Jetzt reicht’s!“ steht auf dem Kreuz, das seitdem die Stelle markiert, an dem das Auto der vier Unfallopfer im Graben landete.

Zahlreiche Unfälle mit Todesfolge Am 4. Juni 2005 ereignet sich der wohl schwerste Verkehrsunfall in der jüngeren Rügener Geschichte: Vier junge Menschen im Alter von 18 Jahren sind in einem Auto aus Richtung Ralswiek unterwegs, als ihnen in einer langen Rechtskurve ein 24-Jähriger in seinem Wagen auf ihrer Fahrbahn entgegenkommt. Alle vier Insassen des Kleinwagens sterben noch an der Unfallstelle, der Unfallverursacher überlebt verletzt. Am 14. Oktober 2013 stirbt eine 25-Jährige Frau, deren Fahrzeug beim Überholen mit einem Lkw zusammenstößt. Am 14. Juni 2016 kollidiert das Auto eines 53-Jährigen mit einem Baum. Der Fahrer verstirbt noch an der Unfallstelle. Am 1. Dezember 2018 kommt ein Auto aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlägt sich mehrfach und kollidiert mit einem Baum. Ein 23 Jahre alter Mitfahrer stirbt, der gleichaltrige Fahrer sowie zwei weitere Passagiere im Alter von 17 beziehungsweise 31 Jahren werden schwer verletzt. Am 6. Juni 2021 wird ein 67-jähriger E-Bike-Fahrer von einem Pkw erfasst und tödlich verletzt. Am 27. Oktober 2021 kommt der 54-jährige Fahrer eines Transporters auf die Gegenfahrbahn und stößt frontal mit dem Auto eines 42-Jährigen zusammen, der bei dem Unfall getötet wird.

Doch es sollte nicht der letzte tödliche Unfall auf dieser Strecke bleiben. Auf dem sogenannten Abschnitt 600 starben in den vergangenen Jahren immer wieder Menschen bei Verkehrsunfällen. 2013 wurde hier eine 25-jährige Autofahrerin getötet, als ihr Fahrzeug mit einem entgegenkommenden Lkw zusammenstieß. Drei Jahre später kam ein 53-Jähriger aus unbekannter Ursache mit seinem Auto nach rechts von der Fahrbahn ab; er überlebte die Kollision mit einem Baum nicht. Ebenfalls mit einem Baum kollidierte 2018 das Fahrzeug eines 23-Jährigen. Der Fahrer und zwei Insassen wurden schwer, ein dritter Insasse tödlich verletzt.

Straße ist gut ausgebaut

Warum gerade hier? Eine einfache Antwort auf diese Frage können auch Fachleute nicht so leicht geben. Die Bundesstraße ist seit ihrem Ausbau viel breiter und weniger kurvig als die ehemalige Fernverkehrsstraße. Und doch häufen sich hier die Unfälle. Zwischen 2015 und 2019 registrierte die Polizei 114 Verkehrsunfälle auf diesem Stück. Die Ursachen seien sehr unterschiedlich, größtenteils jedoch auf das hohe Wildaufkommen und nicht angepasste Geschwindigkeit zurückzuführen, sagt eine Sprecherin der Polizeidirektion in Stralsund.

Grablichter erinnern an einer Unfallstelle zwischen Lietzow und Ralswiek an ein Todesopfer. Quelle: Maik Trettin

Unter diesen 114 Unfällen sind aber auch zehn, die als „schwer“ einzustufen sind, ergänzt Danilo Peschel. Er ist im Landkreis für den Fachbereich Allgemeine Ordnung und Verkehrssicherung zuständig. Die untere Verkehrsbehörde hat in Abstimmung mit dem Straßenbauamt und der Polizei die Geschwindigkeitsreduzierung veranlasst. Dabei beruft man sich auf eine vor einem Monat geänderte Verwaltungsvorschrift zur Straßenverkehrsordnung. „Ziel ist es, die Zahl der tödlichen Unfälle weiter zu reduzieren“, erklärt Peschel den Grund für die geänderten Vorschriften. Mit denen bekämen die Behörden sozusagen das Handwerkszeug in die Hand, um den Straßenverkehr sicherer zu machen.

Stark befahrener Abschnitt

Die Reduzierung der Geschwindigkeit sei eines der Mittel. Denn an dieser Stelle wird – vorsichtig ausgedrückt – sehr zügig gefahren. Das haben anonyme Messungen in diesem Sommer gezeigt. Zwischen dem 11. und 25. Juli wurden automatische Verkehrszählungen durchgeführt. Durchschnittlich 167 000 Fahrzeuge waren auf dem Abschnitt unterwegs. Das sei eine enorme Anzahl, sagt Peschel. Was bedenklich stimme, sei dabei das Tempo: „Das lag durchschnittlich bei 87 km/h. Das ist angesichts der Verkehrsdichte ziemlich schnell.“ Aus diesem Grund habe man sich zur Reduzierung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit von den bislang zulässigen 100 auf jetzt maximal 80 km/h entschlossen.

Beim Aufstellen der Schilder wird es nicht bleiben. In Absprache mit der Polizei werde die Einhaltung des neuen Tempolimits demnächst auch überwacht, kündigen beide Behörden an. Ob auch ein stationärer Blitzer aufgebaut wird, steht noch nicht fest. An der Landesstraße nach Barth hatte die Verkehrsbehörde die Höchstgeschwindigkeit auf einem unfallträchtigen Abschnitt ebenfalls auf 80 km/h reduziert und eine Blitzersäule aufgestellt. „Auf dem Abschnitt zwischen Ralswiek und Lietzow müssen wir die Wirksamkeit der Geschwindigkeitsreduzierung erst prüfen“, sagt Danilo Peschel. Die Anordnung zum Aufstellen der Schilder ist vorerst auf ein Jahr begrenzt. So lange werde man die Entwicklung beobachten. Wenn es nichts bringe oder nicht ausreiche, müsse man sich über weitere Schritte Gedanken machen, etwa eine Veränderung der Sichtachsen oder des Asphalts.

Verkehrsinsel für Radfahrer?

Eine Gruppe von Verkehrsteilnehmern dürfte die Temporeduzierung auf der Straße uneingeschränkt begrüßen: die Radfahrer. Der Radweg wechselt an einer aus Fahrtrichtung Ralswiek kommend relativ unübersichtlichen Stelle die Fahrbahnseite. Das Straßenbauamt prüft derzeit nach OZ-Informationen, ob an dieser Stelle eine sogenannte Querungshilfe sinnvoll und realisierbar ist. Das könnte beispielsweise eine Verkehrsinsel in der Mitte der Fahrbahn sein, vor der dann die Geschwindigkeit weiter reduziert werden müsste. Die Untersuchungen seien aber noch nicht abgeschlossen, heißt es aus dem Straßenbauamt. Ein Ergebnis soll bis zum Frühjahr 2022 vorliegen, so ein Sprecher.

